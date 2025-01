"Đoković može da osvoji 25. grend slem": Oglasio se slavni teniser, otkrio koji je turnir najbolja šansa

Bivši britanski teniser Tim Henman tvrdi da bi Novak Đoković mogao do titule na Vimbldonu.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nije uspio da osvoji Australijan open ove godine i tako stigne do 25. grend slem titule, ali za to još ima šansi. Nekadašnji britanski teniser Tim Henman tvrdi da je najbolja šansa za to ovogodišnji Vimbldon, pošto trenutno nema mnogo tenisera koji igraju kvalitetno na travi.