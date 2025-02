Novak otkrio zašto je djeci dao imena Stefan i Tara: Sve zbog zemlje koja mu je u srcu, a nije Srbija

Novak Đoković je sada pričao o svojoj ljubavi prema Crnoj Gori, ali i o tome zašto je djeci dao imena Stefan i Tara.

Izvor: Youtube/ RTCG - Zvanični kanal/Screenshot

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković igraće naredne nedjelje u Dohi na povratničkom turniru. Nakon što se povrijedio na Australijan openu u meču sa Karlosom Alkarazom i morao da pred meč Saši Zverevu u polufinalu on je otišao u Crnu Goru da se oporavi. Nije mu prvi put da ide tamo, zapravo koristi svaki momenat slobodnog vremena da se nađe u Crnoj Gori.

Sada je u ekskluzivnom intervjuu za "Vijesti" najbolji teniser svih vremena otkrio koliko su njegove veze sa Crnom Gorom duboke. Znamo da se 2014. godine oženio na Svetom Stefanu, a sve ima koren u porodičnoj istoriji Đokovića. Oni zapravo vode porijeklo iz Crne Gore, odakle su na kraju preko Kosova stigli do Beograda.

"Moja veza sa Crnom Gorom se prostire na više krakova. Naravno, moji korijeni su odavde, moj đed, moj prađed, sa Čeva su se spustili u Jasenovo polje, Nikšić, pa su onda otišli u Kosovsku Mitrovicu, potom i u Beograd. Jako sam ponosan na svoje korijene, trudim se da održim kontakt i sa širom rodbinom Đokovića, bio sam pre nekoliko godina i na skupu u Jasenovom Polju. Potom vjenčanje na Svetom Stefanu 2014. godine - to su za mene najljepša sjećanja, ne samo iz Crne Gore već uopšte u mom životu", rekao je Novak Đoković.

Stefan i Tara, evo zašto

Izvor: Profimedia

Otkrio je sada i zašto je djeci dao ime Stefan i Tara! To je takođe vezano za Crnu Goru i za Novakove lijepe uspomene i ljubav prema primorju, Durmitoru, Svetom Stefanu, reci Tari... "Eto, i dvoje djece smo imenovali po Crnoj Gori - Stefan po Svetom Stefanu, Tara po rijeci Tari. Mnogo je lijepih veza. Cijelo svoje djetinjstvo sam proveo ovdje, ponajviše zbog toga što imamo rodbinsku i familijarnu vezu sa Crnom Gorom, ali i zbog toga što je i crnogorsko more za sve nas koji smo iz dolazili iz Srbije najbliže i najljepše more. Jedan period u mojoj karijeri nisam dolazio u Crnu Goru, pa sam ponovo počeo da se vraćam od od 2019. i 2020. i sada ne propuštam nijedno ljeto", rekao je Đoković.

Ako je neko prošao svijeta, prošao je Novak, ali ljepote kakve je vidio u Crnoj Gori nigde nije doživio. Pogotovo mu je upečatljiv bio Durmitor na koji se iznova i iznova vraća. "Durmitor sam takođe obišao, nekoliko puta u letnjem periodu, jednom i u zimskom. Takvu planinu još u životu nisam vidio. Naravno, ja sam odrastao na Kopaoniku i Kopaonik ima posebno mjesto u mom srcu, tamo sam i počeo da igram tenis, ali Durmitor i Crno jezero - takvu ljepotu nigdje nisam vidio, a obišao sam puno planina i zemalja po svijetu. Ta divlja ljepota koju Crna Gora posjeduje i koju ima da ponudi svijetu je nešto što je stvarno fascinantno. Ne moram da pričam o potencijalu, ljudi to osjećaju i vide i stvarno sam ponosan što moji korijeni dolaze odavde", završio je Novak.

(MONDO/Vijesti)