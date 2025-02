Novak Đoković odgovorio na pitanje kada će osvojiti 25. grend slem i stotu titulu!

Svi već dugo pritiskaju Novaka Đokovića "kada će ta 25. grend slem titula", a ono što prvi put kod njega vidimo kad je potjera za rekordima u pitanju - potpuno drugačiji pristup. Odgovorio je na pitanje koje zanima cijeli svijet i dao nam je životnu lekciju.

Srpski teniser Novak Đoković osvojio je 18. septembra 2023. godine svoj 24. grend slem, a dok nije ni podigao trofej na stadionu "Artur Eš" već je počelo da se priča o novim rekordima. Iako je jasno da su oni najvažniji već postavljeni, Đokovića već duže od 500 dana svi pritiskaju i kada će osvojiti 25. grend slem, čime bi pretekao i teniserku Margaret Kort, iako je neozbiljno njenu eru porediti sa Noletovom.

Zbog tog pitanja Novak Đoković niti jednog trenutka nije izgubio živce niti povisio ton, svjestan je očekivanja koja su postavljena pred njega, ali isto tako je prvi put u karijeri spokojan - i ne "kida se" kao u nekim ranijim fazama karijere. Upravo na tu temu je govorio u intervjuu za RTCG, gde je dao nikad potpuniji odgovor koji je ujedno i životna lekcija, ako se malo zagrebe.

Na krajnje korektno pitanje novinara koji je - kao i svi navijači - htio da čuje gde Novak Đoković vidi šansu za 25. "mejdžor" i ukupno stotu titulu u karijeri, čuli smo odgovor koji može da ide i u sportske udžbenike.

"Prije nego što vam direktno odgovorim, osvrnuću se na moju filozofiju pristupa", rekao je Novak Đoković nakon što je duboko uzdahnuo: "Razne faze moje karijere su zahtijevale drugačiji pristup. U ovoj trenutnoj fazi karijere sam između osjećanja da stvarno želim da uživam u plodovima svog rada i svega što sam osvojio i da sebe rasteretim pritisaka koje prije svega osjećam sa svoje strane, kao i ostalih koji očekuju da pobijedim u 99 odsto mečeva. To je privilegija, ali poslije godina osjećanja tih pritisaka dođe do zamora materijala i možda se pojavi nedostatak motivacije".

Gdje je danas Novak Đoković u odnosu na ova dva pristupa? Ipak mu je punih 38 godina i suludo je očekivati da postoji isti žar kao kada je "jurio" Federerov rekord po broju nedjelja na vrhu ATP liste, Nadalov rekord u grend slemovima...

"Ja sam trenutno između toga i onoga gdje se ja dobro snalazim - istreniram sam da budem u takvom mentalnom sklopu da težim da osvajam titule, da je sve osim titule za mene neuspjeh. To je mentalitet koji mi je pomogao, ali u nekim fazama karijere mi je odmogao. Pokušavam da nađem balans u svemu tome jer je nesumnjivo da uvijek težim ka tome da osvajam titule i da će doći taj grend slem. Spomenuli ste da sam hronološki gledano najkonstantnije igrao na Vimbldonu i tamo dolazio najviše do finala u posljednjih deset godina, a smatram da sam u posljednjih četiri-pet godina igrao bolje na šljaci - odnosno Rolan Garosu nego u prvih 10 ili 15 godina karijere, što je neočekivano".

"Ta stota titula može da dođe već u Dohi, ne znam, ja se nadam, svakom turniru pristupam tako, ali s podsjetnikom da se ipak u 38. godini i rasteretim i uživam u svemu tome. Često slušate to od sportista, kažu da uživate u trenutku, ali to je lakše reći nego postići. Posebno u individualnom sportu. Vi ne možežte da odete na klupu kao u timskom. Ako ne odigrate dobro, ispali ste sa turnira. Zato nemate luksuz da se opustite u figurativnom smislu. Ne samo sa terena, nego i van terena".

Kako je rekao Novak Đoković, za takav njegov pristup i mentalitet "krivi" su roditelji i treneri kojima se okružio u sazrijevanju, a koji su mu pomogli da bude najbolji na svijetu. Sada takav mentalitet mora malo i da "olabavi", da bi i u veteranskim godinama mogao da uživa i iz druge perspektive igra tenis.

"Ja sam odrastao uz svoje roditelje, kao i ljude koji su stručni i prenijeli su mi mudrost. U neku ruku su me istrenirali da budem disciplinovan i ja ne znam da radim stvari 99 odsto, kod mene je samo sto odsto. Stalno takođe tražim načine da inoviram svoju igru i da se usavršavam. To je jedini način. Ako se ja zadržim gdje sam bio i održim status kvo, to je regresija jer svi idu dalje. To je širi odgovor, ali suštinski svakom turniru pristupam sa najvišim ciljevima", zaključio je Đoković.

Podsjetimo, Novaka Đokovića koji se uspješno oporavio od povrede mišića zbog koje je odustao od Australijan opena, sada već očekuje učešće na turniru u Dohi gdje će juriti stotu titulu. Taj turnir počinje 17. februara.

