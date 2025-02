"Gazda Jezda" doveo Fišera i Spaskog: Jugoslavija pod sankcijama, a šampioni igrali za milione

Legendarni meč Fišera i Spaskog odigran je na Svetom Stefanu i u Beogradu, a o njemu se priča i više od tri decenije kasnije.

Preminuo je Boris Spaski - jedan od najvećih šahista u istoriji i jedan od rijetkih sportista koji su tokom sankcija međunarodne zajednice posetili Jugoslaviju. Nekadašnji svjetski šampion volio je ovu zemlju, bio je njen gost i prije, ali i poslije čuvenog meča u kojem je sa Robertom Fišerom reprizirao okršaj za svjetsku titulu odigran dvije decenije ranije u Rejkjaviku.

Dok je jugoslovenskim sportistima bilo zabranjeno da izlaze na međunarodnu scenu, dva velika šahovska imena i bivši svetski šampioni odigrali su čak 30 partija u SR Jugoslaviji. Okršaj je počeo u Crnoj Gori nastavljen je u Srbiji, a u svemu je ključnu ulogu imao kontroverzni Gazda Jezda i njegovih pet miliona dolara koje su Bobi Fišer i Boris Spaski podijelili nakon spektakla o kojem je pričao cijeli svijet - i to usred ratnih dešavanja.

Bobi računao da je šampion svijeta!

Nakon što je u Rejkjaviku pobijedio Borisa Spaskog, Robert Fišer je trebalo da brani titulu protiv Anatolija Karpova, ali do tog meča nikada nije došlo. Kontroverzni Amerikanac tražio je promjenu pravila, odnosno da o svjetskom šampionu u šahu određuje broj ostvarenih pobjeda, a ne osvojenih bodova. Po njegovom shvatanju, šahista koji bi na početku stekao prednost mogao bi bez rizika da igra svaku narednu partiju na remi i da tako stigne do titule. Iako bi mu to možda odgovaralo, želio je da se pravilo promijeni i da se takmičari motivišu da idu na pobjedu.

Zbog toga što nije odigrao meč protiv Karpova, već je Rus "bez borbe" zauzeo upražnjeno mjesto svetskog šampiona, Robert Fišer je sebe smatrao najboljim na svijetu. Čak i dve decenije kasnije, kada se pojavila ideja o odigravanju revanša protiv Spaskog, Fišer je insistirao da se taj meč najavljuje kao njegova odbrana svjetske titule protiv čovjeka kojeg je dvije decenije ranije naslijedio na tronu, a nakon pobjede je sebe proglasio "Neporaženim šampionom svijeta".

Igralo se pod sankcijama!

Zbog građanskog rata na prostoru bivše Jugoslavije, država je bila pod sankcijama od 30. maja 1992. godine. Znamo već da je tih godina mnogo ispaštala sjajna generacija fudbalera, košarkaši su evropsku dominaciju počeli tek nakon ukidanja embarga, a sličan slučaj bio je i u ostalim sportovima. Dok su trajale sankcije, narod u Jugoslaviji bio je željan vrhunskog sporta. Pojavila se ideja, potpuno neočekivano, da se igra šahovski meč dvojice velikih šampiona.

Meč je počeo 2. septembra 1992. godine na Svetom Stefanu, ostrvu u blizini Budve, a završen je u Beogradu, u hotelu Interkontinental. Prvih 11 partija odigrano je u Crnoj Gori, preostalih 19 u Srbiji. Pravilo je bilo takvo da se nakon što jedan od takmičara stigne do pet pobjeda (Fišer je to uradio u 11. partiji) meč prekida na deset dana, šahisti sele u Beograd i tamo nastavlja sa borbom do kraja. Odigrano je ukupno 30 mečeva, Fišer je pobijedio 10:5 u pobedama, a to što je igrao pod sankcijama izrečenim Jugoslaviji u potpunosti mu je promijenilo život.

Gazda Jezda pregovarao sa Fišerom!

Kada se pojavila ideja da Robert Fišer i Boris Spaski odigraju "revanš" 20 godina nakon borbe za svjetsku titulu u Rejkjaviku, Jugoslavija je potpuno neočekivano iznijela konkretnu ponudu za organizaciju. Postojala je ideja da Fišer protiv Anatolija Karpova igra na Filipinima, ali je Amerikanac to odbio jer - između ostalog - nije cijenio rivala koji je bez borbe prihvatio da bude proglašen za svjetskog šampiona. Tražio se drugi, pogodniji i podjednako atraktivan rival koji će Bobija privući šahovskoj tabli.

Kontroverzni biznismen, tajkun Jezdimir Vasiljević poznatiji kao "Gazda Jezda", prevarant koji je preko svoje Ponzi šeme pronevjerio ušteđevinu na desetine hiljada građana, direktno je pregovarao sa Robertom Fišerom oko šahovskog meča u Jugoslaviji! Nagradni fond za ovaj meč iznosio je čak 5.000.000 američkih dolara, što je u tom trenutku bio ogroman novac za ruiniranu ekonomiju sankcijama pogođene Jugoslavije.

Napravljen je plan da 3,35 miliona dolara pripada pobjedniku, a da 1,65 miliona dobija poraženi u ovom meču. Spaski je čitavog života bio zahvalan Fišeru na ovako dobrim uslovima, jer je uprkos porazu imao dovoljno novca da u rodnom Sankt Peterburgu kupi nekoliko stanova za članove svoje porodice.

Ipak, američki i ruski šahista pod francuskom zastavom nisu mogli da dobiju novac u kešu ili na račun. Zbog sankcija u Jugoslaviji bilo je nemoguće isplatiti ih u zemlji u kojoj su igrali, pa je organizovana mreža ljudi koji su novac iznijeli u susednu Mađarsku. Navodno, obojici šahista je novac uplaćen na inostrane račune preko banaka u Mađarskoj, iako postoje naznake da je Bobi Fišer nakon završetka borbe u Beogradu još nekoliko mjeseci ostao u Jugoslaviji. Detalji kažu da je - svjestan da ga Amerika "lovi" jer je prekršio sankcije - boravio u nekoliko srpskih banja, a najduže u Kanjiži gdje je imao poseban apartman, tjelohranitelje i redovne termine za igranje šaha.

Posljedice i progon!

"Beograd je grad moje mladosti, ovdje sam igrao čuveni meč 'SSSR protiv ostatka svijeta', meč kandidata protiv Viktora Korčnoja i na kraju meč protiv Bobija Fišera", rekao je Boris Spaski u Beogradu desetak godina kasnije. On je bio specijalni gost glavnog grada (tadašnje državne zajednice Srbije i Crne Gore), a u Beogradu je 2004. godine otvorio šahovski turnir.

Tom prilikom dao je i jedan kratak intervju u kojem je objasnio svoje pismo američkom predsjedniku Džordžu Bušu. "Nisam gajio iluzije da ću dobiti odgovor od gospodina Buša. Ono što sam želio je da izazovem reakcije u svijetu šaha. I mislim da je moje pismo to na neki način učinilo. Takođe, znao sam da se Bobiju neće dopasti moja ideja, jer nije u njegovoj prirodi da od bilo koga traži milost. Tako da je njegova reakcija bila očekivana. Ali mislim da su sada stvari postale malo bolje i da postoje šanse da Bobi ostane u Japanu, a ne da bude izručen SAD", rekao je tom prilikom Boris Spaski.

Upitan da li se u tom trenutku, 12 godina kasnije, kaje zbog toga što je odigrao šahovski meč protiv legendarnog Bobija Fišera u zemlji koja je bila pod sankcijama, Spaski je dao dogovor koji se mnogima nije svidio.

"Bobi Fišer se vratio šahu! To je bilo čudo! Nikad to nisam mogao propustiti. Nema šanse! Tada nisam imao nikakvu informaciju da bi predsjednik Francuske, gospodin Miteran, imao nešto protiv mog učešća. Ali čak i da je prigovorio, ne bih bio spreman da odustanem od meča", rekao je nekadašnji šahista koji je tada već nastupao pod zastavom Francuske.

Spaski je poslao pismo na adresu američkog predsjednika Džordža Buša mlađeg i zatražio od njega milost prema svom najvećem rivalu. Dok je Robert Fišer na aerodromu u Japanu čekao da vidi da li će biti isporučen u SAD, gdje ga je čekala dugogodišnja zatvorska kazna, Spaski je Bušu predložio da zbog toga što su počinili isti prekršaj budu uhapšeni obojica, da podijele ćeliju i dobiju šahovsku tablu sa figurama. I u tako teškom trenutku Bobi Fišer se našalio, pa je preko medija poručio Borisu Spaskom da bi radije dijelio ćeliju sa nekom lijepom djevojkom nego sa njim. Zanimljivo, američki predsjednik Džordž Buš mlađi sin je Džordža Buša starijeg koji je bio predsjednik SAD u trenutku odigravanja meča Fišera i Spaskog zbog kojih se američki šahista našao na potjernici.

Azil u Jugoslaviji!

Malo poznati detalj cijele priče je politička borba koju je Bobi Fišer vodio širom svijeta kako ne bi "pao u ruke" Amerikancima. Često je isticao da je u potpunosti izgubio ljubav prema svojoj rodnoj zemlji i da mu je žao što je svojevremeno kreirao sliku u svijetu da su Amerikanci pametni ljudi. Takav je ostao do posljednjeg dana života, koji je dočekao u Rejkjaviku, iako je postojala opcija da se vrati u Jugoslaviju.

Nekadašnji svetski šampion Robert Bobi Fišer pred deportovanja iz Japana, gde je uhapšen na aerodromu.

Bobi Fišer je uhapšen na jednom od japanskih aerodroma kada je uz nevažeći pasoš pokušao da se ukrca u avion, a tada se pojavilo nekoliko zemalja spremnih da mu ponude državljanstvo. Iako je međunarodna potjernica bila izdata za njim, Srbija i Crna Gora su se uključile u priču. Tadašnji predsjednik Šahovskog saveza Crne Gore, velemajstor Božidar Ivanović, dobio je informaciju o dogovoru SAD i Japana da nekadašnji svjetski šampion bude izručen u treću zemlju. Tom prilikom zatražio je pomoć od predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića, ali državna zajednica SCG u tom trenutku nije imala zakon po kojem bi Fišeru bio odobren azil!

Kao što smo već rekli, Boris Spaski nije imao većih problema zbog toga što je igrao pod sankcijama u Jugoslaviji. Njega u narednim godinama nisu progonile ni SAD, ni Francuska, ni Rusija koja je takođe ušla u tranzicioni period, nešto poput Jugoslavije. Spaski je, za razliku od Fišera koji poslije beogradskih partija više nije igrao, ostao u šahovskom svijetu i narednih godina često se pojavljivao na turnirima širom planete.