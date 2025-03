"Šta je ovo, dupli standardi protiv Rusa": Medvedev grmio u Dubaiju, nije mu se dopala odluka sudije

Danil Medvedev još jednom je bio nervozan na turniru, ovog puta ušao je u raspravu sa sudijom.

Izvor: EPA, Alessandro Di Marco/ANSA

Sezona Danila Medvedeva puna je uspona i padova, gotovo svaki treći meč je izgubio... Sada je poražen i u Dubaiju gdje je od njega bio bolji Talon Grikspor, 47. igrač svijeta. Holanđanin je pobijedio 2:1 (2:6, 7:6, 7:5).

Već poslije izgubljenog seta Moskovljanin je imao reakciju koja se sudiji nije dopala, pa je zbog toga dobio i kaznu. Arbitar je gest Medvedeva ocijenio kao nesportsko ponašanje, a kada je Rus ponovo iskazao nezadovoljstvo, sudija ga je uptao da li zna zbog čega je kažnjen.

Šesti teniser svijeta odmah je izustio: "Zato što sam rekao da si mnogo mekan? Mnogo mekan. Šta je ovo, dupli standardi protiv Rusa", zapitao se Mdevedev.

Daniil Medvedev fuera de sus casillas una vez más mientras Griekspoor se va con una sonrisa tras ganar el segundo set.

Cine.pic.twitter.com/sTWu9tUNhs — Psyduck (@Psyduckytal)February 27, 2025

Poslije poraza Medvedev je smirio strasti i na konferenciji za medije rekao: "Moram da mijenjam nešto u igri, mada mi se to ne radi. Neki strah od promjena uvijek postoji, ali postoji i svijest da je to neophodno. Ne smijem sve da mijenjam, zato što to ne bi bilo dobro. Već sam mijenjao neke stvari u igri tokom karijere."

Ipak, dvadesetdevetogodišnji teniser je imenovao i neke spoljne faktore zbog kojih je poražen - kritika se odnosila na loptice. "Postanu nevjerovatno spore poslije nekoliko gemova. Ne razumijem zašto je tako, to je hendikep, ali ATP to uopšte ne interesuje. Griksporu je odgovaralo što su spore, jer je izlazio na mrežu poslije servisa i imao više vremena za volej", bio je jasan Medvedev.

Teniser iz Moskve turnir nije osvojio od Rima prošle godine, ove sezone njegova takmičenja su uglavnom bila završavana u četvrtfinalima. Naredna prilika da popravi utisak ili prikaže nešto novo u svojoj igri biće na Indijan Velsu.