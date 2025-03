Dominacija Marka Markesa na startu nove Moto GP sezone

Počela je nova sezona Moto GP, a Mark Markes je istakao kandidaturu za titulu.

Španski vozač Mark Markes trijumfalno je počeo novu Moto GP sezonu, pošto je osvojio Veliku nagradu Tajlanda, dan nakon što je na istoj stazi bio najbolji u sprintu. Legendarni Španac krenuo je po svoju sedmu titulu u najjačoj klasi, a izdanja na prvom trkačkom vikendu mogla bi da nam pokažu da je ubjedljiv favorit kada je riječ o generalnom plasmanu na kraju čitave sezone.

Vozač fabričkog Dukatija, u koji je prešao nakon jednogodišnjeg mandata u Gresiniju i mnogo godina koje je prije toga proveo na Hondi, veoma brzo se prilagodio na novi motor i dominantno stigao do liderske pozicije u šampionatu. Utisak je da ima još prostora za napredak i da bi Markes i Dukati mogu da "kliknu", a da konkurenti neće imati previše šansu da ih zaustave kada se to dogodi.

Najveći rival Marku na trci bio je njegov rođeni brat Aleks, ali je on na kraju morao da se zadovolji drugom pozicijom u cilju. Treće mjesto pripalo je Frančesku Banjaji, četvrti je bio Franko Morbideli, dok je na petu poziciju stigao Ai Ogura koji je kao debitant u najjačoj konkurenciji imao izuzetno dobar trkački vikend. Mjesta među prvih deset na Velikoj nagradi Tajlanda popunili su Marko Beceki, Žoan Zarko, Bred Binder, Enea Bastijanini i Fabio di Đanantonio.

Trojica vozača sa podijuma zauzela su te pozicije i na sprint trci održanoj u subotu, nakon kvalifikacija. I tada je raspored bio isti, pa se može reći da je Marks Markes dominantnim nastupom ovog vikenda pokazao konkurentima šta ih čeka tokom čitave sezone.

Mark Markes je u karijeri šest puta bio svjetski šampion, a pored titula u MotoGP ima i dva treća mjesta na kraju sezone u najjačoj konkurenciji. takođe, Markes je na početku karijere osvojio titulu u klasi do 125 kubika, a zatim je u Moto2 kategoriji jednom osvojio šampionsku titulu i jednom drugo mjesto u generalnom plasmanu na kraju sezone.

Takmičenje se nastavlja trkama u Argentini od 13. do 16. marta. Sezona će trajati sve do kraja novembra 2025. godine, a posljednja, 22. trka biće održana u Valensiji. Do tada će najbolji motociklisti na svijetu voziti čak i na nekoliko lokacija koje su nam blizu - poput staze Balaton u Mađarskoj, Brno u Češkoj ili Muđelo u Italiji.

