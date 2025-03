"Janik Siner ne fali nikome u tenisu"

Janik Siner je suspendovan, a to ne utiče na gledanost i praćenje tenisa u Indijan Velsu.

Janik Siner prihvatio je prijedlog Svjetske antidoping agencije (WADA) i suspendovan je na tri mjeseca zbog doping skandala. On je dva puta pao na doping testovima, bio je pozitivan na nedozvoljenu suspstancu klostebol. To se upravo dogodilo prošle sezone na turniru u Indijan Velsu, takmičenju koje ove godine propušta.

Kako to utiče na gledanost tenisa i da li nekome fali što on nije u pustinji? Na to pitanje dogovor je dao jedan od specijalizovanih teniskih portala "tennis365" koji ima novinare na licu mjesta i koji je pratio sve to. Ukratko odgovor je - ne! Ne primjećuje se izostanak trenutno prvog tenisera planete.

"Brutalna realnost je takva da je možda teniska zajednica po malo osramoćena činjenicom da je prvi reket svijeta van ovog velikog događaja zbog tromjesečne suspenzije. Kada prvi teniser svijeta ne igra na turniru, to se obično osjeti i primijeti, ali je Sinerov status potpuno drugačiji u odnosu na sve one koji su bili tu prethodnih decenija", navodi se na početku teksta.

Potom su ga uporedili sa "velikom trojkom" i ljudima iz zlatne generacije svetskog tenisa. "Da Rodžer Federer nije igrao u Indijan Velsu u svom zenitu to bi bio težak udarac za TV prenose i rejtinge, sponzore. Isto bi bilo da nema Rafael Nadala koji ima svoj dinamični tenis. Novak Đoković, rekorder je tu kao najveće ime na žrijebu dokle god drži reket u rukama. Za sada Janik nije u toj njihovoj ligi i njegova popularnost je mnogo manja u odnosu i na svog glavnog konkurenta Karlosa Alkaraza."

"Da li navijači više vole Alkaraza ili Sinera?"

U budućnosti će dvije glavne zvijezde svjetskog tenisa biti Karlos Alkaraz i Janik Siner. Koga navijači više vole? "Alkaraz je najpopularniji teniser trenutno. Nije prvi na svijetu, ali privlači pažnju kao da jeste i ljudi hoće da ga gledaju. Način na koji igra, ljudi to vide i kažu 'vau', ne znaju kako je uopšte moguće izvesti takav udarac. Vole svi da ga gledaju i sreća je što ga imamo u ovom sportu", rekao je Patrik Mekinro za "tennis365".

Pohvalio je i Italijana. "Siner je sjajan igrač. Osvojiće još mnogo grend slemova u godinama koje dolaze, ali ne privlači isto interesovanje navijača kao što je slučaj sa Alkarazom sada", objašnjava Mekinro.

"Ko ima snagu da iskoristi Janikov izostanak?"

O tom izostanku Sinera pričao je i Patrik Muratoglu, bivši trener Serene Vilijams. On se oglasio na društvenim mrežama. "Izostanak Sinera sada će svakako da 'promiješa špil karata'. Neće ga biti na terenu još nekoliko nedjelja i to mijenja dinamiku tenisa. Sada su vrata ka titulama još više otvorena, ali ko ima mentalnu snagu da prođe kroz njih?", napisao je Muratoglu i aludirao na to da se Siner vraća na teren baš na turniru u Rimu, pred svojim navijačima. Poslije toga igraće na Rolan Garosu.

Vjeruje da bi mogli da vidimo i neke nove šampione. "Navijači su gladni, hoće da se probiju i ovo je zlatna šansa. Ne samo za osvajanje velikog turnira kakvi su Indijan Vels ili Majami, već da se izgradi samopouzdanje za mečeve. Sa prilikom dolazi i pritisak i mnogi će to da osjete. Samo nekolicina može sa tim da se izbori", zaključio je Muratoglu.

