Branila Novaka, htjela u vojsku, a Ruskinjama ne pruža ruku! Ko je protivnica Olge Danilović u finalu?

Ukrajinska teniserka Elina Svitolina igraće protiv Olge Danilović za titulu, a jedna je od najkontroverznijih igračica na svijetu.

Olga Danilović plasirala se u finale turnira u francuskom Ruanu nakon pobjede nad Suzan Lamens (6:4, 6:4), a za trofej će se boriti protiv teniserke koja je svojevremeno pripadala samom svjetskom vrhu. Na drugom kraju mreže nalaziće se Ukrajinka Elina Svitolina, jedna od najkontroverznijih igračica današnjice i pobjednica polufinalnog okršaja protiv Elene Gabrijele Ruse (6:0, 6:2).

Poznata je Elina Svitolina po svojim političkim stavovima o kojima često govori na konferencijama za medije, po izbjegavanju Ruskinja i Bjeloruskinja nakon odigranih mečeva, ali i po iskoraku kada je trebalo zaštiti slobodu govora Novaka Đokovića! Sve što je radila prethodnih godina privlačilo je mnogo pažnje, a od same teniserke mogli smo da čujemo kako prikuplja novac za vojsku i kako bi i sama ratovala da su okolnosti drugačije. Ovako - "ratovaće" protiv Olge u meču koji može da donese najbolji plasman u karijeri srpske teniserke.

Zašto je Elina Svitolina htjela u vojsku?

Po riječima ukrajinske teniserke, da se ne bavi profesionalno tenisom i da nema porodicu, danas bi bila na frontu i ratovala bi protiv Rusije!

"Sigurno bih išla, ali jasno je da nisam u toj situaciji jer imam porodicu. Vjerujem da sam korisnija ovdje, prikupljajući novac, nego kad bih bila na prvoj liniji fronta. Sakupila sam preko 1,5 miliona evra za svoju zemlju u posljednje tri godine. Ovo je korisnije nego da baratam oružjem", rekla je Svitolina prije nekoliko nedjelja.

"Danas je bio poseban meč za mene. Veoma sam tužna, ali sam srećna što ovde igram tenis. Bila sam fokusirana. Bila sam na misiji za moju zemlju", rekla je Svitolina početkom 2022. godine i nastavila: "Sav novac koji zaradim od nagrada daću za ukrajinsku vojsku."

Kako je Svitolina branila Novaka Đokovića?

Novak Đoković je prije dvije godine nakon pobede u prvom kolu na Rolan Garosu iskoristio priliku i na kameri napisao "Kosovo je Srbija, zaustavite nasilje". Tada je bilo mnogo onih koji su smatrali da Đoković zaslužuje kaznu jer su ovo ocijenili kao političku poruku, ali Svitolina nije tako mislila. Iako su novinari od nje pokušali da izvuku neku lošu riječ o Novaku!

"Živimo u slobodnom svijetu, tako da zašto ne bi Novak izrazio svoje mišljenje na ovu temu", rekla je Svitolina i dodala: "Ako se zalažete za nešto, ako mislite da je to tako, trebalo bi to i da kažete. Ako sedite sa vašim prijateljima, pričate, naravno da ćete izraziti svoje mišljenje, tako da je i Novak izrazio svoje. Zašto to ne bi uradio?"

Iako su strani mediji bili pripremljeni za novi napad na Novaka Đokovića, a falila im je samo jedna zapaljiva izjava, Elina Svitolina je zatvorila temu. Iako mnogi to nisu očekivali, istakla je u prvi plan da Novak Đoković ima pravo da se oglasi, čak i kada mu političke strukture u Francuskoj prijete da takvi potezi više neće biti tolerisani.

Kada je Elina Svitolina zaplakala na Vimbldonu?

Nekoliko mjeseci kasnije, upravo je zbog političkih tema Elina Svitolina plakala na najprestižnijem turniru na svijetu. Nakon što je eliminisana u polufinalu Vimbldona od Markete Vondrušove, Svitolina je novinarima pričala koliko joj znače poruke iz Ukrajine koja je još tada ratovala protiv Rusije.

Elina Svitolina u Indijan Velsu

"Podrška koju sam dobila je nevjerovatna, čak i u ovom meču kada sam gubila mogla sam da osjetim podršku, zahvalna sam publici koja je bila uz mene, kao i svim Ukrajincima. Pružili su nam veliku podršku na razne načine, posebno mnogim ljudima iz Ukrajine koji su došli ovdje kada je rat počeo. Mnogo mi znače poruke podrške koje sam dobila od raznih ljudi iz moje zemlje. Hvala im, nadam se da će nastaviti da me podržavaju", izgovorila je Elena.

Upravo na tom turniru podiglo se mnogo bure zbog političkih stavova Svitoline. Ona je zbog rata Rusije i Ukrajine odbila sa se rukuje sa Bjeloruskinjom Viktorijom Azarenkom, koju je uspjela da savlada.

"Znam da su ljudi kod kuće gledali i osjećala sam se odgovorno. Znam svaki put kad igram sa Ruskinjama i Bjeloruskinjama da će biti veći pritisak da pobijedim i zato mi ove pobede znače. To su male pobjede za Ukrajinu", rekla je Svitolina.

Šta Elina Svitolina misli o ruskim teniserkama?

Elena Svitolina ne voli teniserke iz Bjelorusije - pored Azarenke tu je i Arina Sabalenka - ali su joj Ruskinje još omraženije. Njima nikada ne pruža ruku zbog rata koji već godinama traje na istoku Evrope. Zbog toga je dobijala zvižduke na Rolan Garosu 2023. godine, pa je pred Vimbldon pojasnila situaciju.

"Nisu me razumjeli u Parizu, pošto su u Strazburu svi razumjeli o čemu se radi. Nadam se da će isto biti sada i od strane britanske publike. Ja ću isto uraditi. Ne rukujem se sa Bjelorusima ili Rusima. I nadam se da to neće biti ništa novo za njih...", kazala je Ukrajinka.

Nedavno je još jednom pomenula ruske teniserke, koje su joj poseban motiv na teniskom terenu. "Ništa drugačije ne radim kad se suočim sa Rusima, samo je duh drugačiji. Ulažem svu energiju. Ako ne pobijedim, skoro da umrem na terenu. Veoma su teške same asocijacije na tu zemlju, u mom srcu izazivaju bol. Zbog toga imam dodatnu motivaciju. Željela sam da se ljudi u mojoj zemlji probude sa dobrim vijestima", rekla je Elena kada je na Australijan openu savladala Veroniku Kudermetovu.

Još u februaru 2022. godine Elena Svitolina je donijela jednu potpuno neočekivanu odluku. Čim je počeo rat Rusije i Ukrajine, ona je saopštila da se povukla sa turnira u Montereju, nezadovoljna što ruske teniserke nisu suspendovane sa svih takmičenja. Tada je trebalo da nastupi protiv Anastasije Potapove, ali je prije početka turnira javila da neće učestvovati. Kasnije je izašla na teren i upisala pobjedu.

