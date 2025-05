Novakovog idola roditelji nikada nisu gledali: Godinama ih nije razumio, a onda je otišao sa sinom u školu

Pit Sampras je otkrio da roditelji nikada nisu gledali njegove mečeve i da je kasnije tek razumio zašto, idol Novaka Đokovića otvorio je dušu u jednom intervjuu.

Pit Sampras jedan je od najboljih tenisera u istoriji, osvojio je 14 grend slem titula, ukupno 64, bio je prvi teniser svijeta 286 nedjelja i šest puta je sezonu završavao kao prvi na svijetu. Ujedno je on i igrač na kog se ugledao Novak Đoković. Legendarni as pričao je u jednom intervjuu i o svom porodičnom životu i privatnim stvarima.

Tako je otkrio i jedan nevjerovatan detalj, a to je da njegovi roditelji nikada nisu gledali njegove mečeve. Čak ni kada je 1990. godine osvojio prvi grend slem trofej na US openu. Tada su mu rekli da "njihovo prisustvo nije potrebno na tribinama i da žele da sam osjeti svu tu slavu". Nije mu bilo lako da razumije sve to, dok nije dobio djecu. Tada je shvatio da su njegovi roditelji bili u pravu.

On ima dvoje djece, Kristijana (rođenog 21. novembra 2002. godine) i Rajana (rođenog 29. jula 2005. godine). Jednom prilikom pričao je o svemu tome. "Sve je podređeno djeci, moj sin počinje da se bavi različitim stvarima. Morao je da kaže i nekoliko riječi pred cijelim odjeljenjem i roditeljima i ja sam bio veoma nervozan zbog njega, osjetio sam anksioznost zbog toga, baš sam se saosjećao sa njim u tim momentima", rekao je Sampras u intervjuu koji je dao 2011. godine.

Tada je shvatio zašto i njegovi roditelji nisu gledali mečeve na najvećim turnirima širom svijeta. "Bilo je zastrašujuće, to su sve neki od tih momenata i sada kako odrasta nadam se da će se baviti i nekim sportovima. Vidim da voli da se takmiči i osjećam i ja taj pritisak. Zbog svega toga moji roditelji nikada nisu gledali kako igram. Nisu mogli da izdrže to da me gledaju."

Zašto je Sampras otišao u penziju?

Pit Sampras rođen je 12. avgusta 1971. godine i u penziju je otišao rano. Mnogi su očekivali da će duže da igra i da se bori za još titula, al je 8. septembra 2002. godine riješio da ide u penziju, tada je odigrao posljednji zvaničan meč, a u penziju je zvanično otišao u avgustu 2003. godine. Zašto? Zbog svoje djece. Kristijan se rodio u novembru 2002. godine i želio je u potpunosti da se posveti porodičnom životu.

Sa glumicom i manekenkom Bridžet Vilson vjenčao se 2000. godine i nedugo zatim dobili su dvoje djece. "Potpuno kontrolišem ono što želim u svom životu i to je sjajan osjećaj. Mnogo sam se žrtvovao za tenis, kako tokom djetinjstva tako i kada sam igrao i bio sam spreman za to, zato što sam znao da kada se penzionišem da mogu da radim šta god želim. Provodim vrijeme sa djecom, idemo u parkove tokom nedjelje, dok mnogi ljudi rade od osam do šest", ispričao je Sampras.

Sampras ima evropsko porijeklo

Zanimljiva informacija, koju možda niste znali, jeste i ta da Sampras nije "klasičan" Amerikanac. Jeste igrao pod američkom zastavom, ali je njegovo porijeklo drugačije. Njegova majka je Grkinja, dok je njegov otac rođen u Americi, od oca Grka i majke Poljakinje. Tako da ima zanimljivo porijeklo iako je Pit rođen u Vašingtonu. Upravo zbog svog porijekla njegov sin Rajan u sebi ima i grčko ime, pa mu je puno ime Rajan Nikolaos Sampras.

Njegova starija sestra Stela je teniski trener, mlađa sestra Marion je učiteljica u Los Anđelesu, dok je njegov stariji brat Gas direktor teniskog turnira u Skotsdejlu.

Novaku je Sampras idol

Đoković je više puta rekao da je Pit Sampras njegov idol i da je on jedan od razloga zašto je uzeo reket u ruke i počeo da se bavi tenisom. Prvi put ga je upoznao 2010. godine na turniru u Indijan Velsu.

"Kada sam upoznao Pita bio sam srećan kao malo dijete. Rekao mi je da smatra da igram srcem i glavom i da je to ključ uspjeha. Da nije bilo njega možda ne bih ni postao teniser. Gledao sam ga kada je osvojio titulu na Vimbldonu, ta slika njega sa trofejem i dalje je u mom sjećanju, on je jedan od najvećih ikada", poručio je Đoković koji je dobio pohvale i od Samprasa tada.