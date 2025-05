"Gospodski potez Federera za Novaka": Hvale ga i za izmišljenu čestitku

Izmišljena čestitka Rodžera Federera za Novaka Đokovića predstavljena kao "gospodstvo" u medijima, dok s druge strane isti mediji ignorišu divan gest Srbina u Ženevi.

Novak Đoković osvojio je jubilarnu 100. titulu u karijeri u Ženevi, i to na svega 250 kilometara od rodnog grada Rodžera Federera. Uprkos tome što mu je Đoković praktično bio u komšiluku, Federeru nije palo na pamet da dođe iz Bazela i pogleda neki od njegovih mečeva, čak ni finale u kome je mogao (i na kraju jeste) ispisao tenisku istoriju.

Ako i može da mu se oprosti da je imao neke obaveze, interesantno je da ni ovoga puta Rodžer Federer nije mogao ni putem društvenih mreža da čestita Đokoviću. To je sada već toliko "normalno" od njega da su navijači počeli da se šale na tu temu, tako da je na Tviteru objavljena montaža na kojoj djeluje da je Federer čestitao Đokoviću. Vjerovali ili ne, to je bilo dovoljno da mediji ponovo počnu da pišu eseje o tome kako je Federer gospodin.

U tekstu koji je objavio "Jahu sport" - nimalo beznačajan podatak da se radi o onome iz Australije - Federeru se čestita na "gospodskom gestu". Sve bi to bilo u redu da je Federer zaista i uputio koju riječ Novaku Đokoviću, ali ne zaboravimo da mu je bilo teško da napiše i "čestitam" putem instagrama.

Kako je Federer opet gospodin?

"Rodžer Federer je još jednom pokazao svoju prepoznatljivu eleganciju, čestitavši Novaku Đokoviću putem društvenih mreža na ulasku u jedan od najekskluzivnijih klubova u tenisu, nakon što je Đoković osvojio svoju jubilarnu 100. titulu u singlu", navodi se u tekstu Endrjua Rida objavljenom na poznatom sajtu "Jahu".

Uz prepričavanje pobjede nad Hubertom Hurkačom u finalu Ženeve poslije preokreta, autor teksta ipak više pažnje posvećuje tome kako je Rodžer Federer čestitao pobjedu i ispao gospodin: "Federer je vrlo brzo čestitao Đokoviću na ovom istorijskom dostignuću putem društvenih mreža, napisavši: "Čestitke, Novače, dobrodošao u klub 100.“ Srbin mu je duhovito uzvratio komentarom: "Sljedeća stanica, 103", aludirajući na Federerov sopstveni rekord", izmišlja se čitava konverzacija dvojice legendarni tenisera.

Pogledajte tu "objavu" Rodžera Federea o kojoj se piše, a koja je zapravo samo montaža:

Roger Federer congratulates Novak Djokovic on winning his 100th titlepic.twitter.com/gIbeske0Q9 — TENNISCentel (@TennisCentel)May 24, 2025



Inače, objava je već dobila veliki broj reakcija i dobila je preko 4.000 lajkova, a ovo nije njihova prva "trol" objava koja je stigla do mejnstrim medija. "Tenniscentel" je takođe prije nekoliko dana objavio lažnu izjavu Endija Mareja o tome da se sa Đokovićem rastao zbog toga što ga je tjerao na veganske sendviče sa leblebijama, što je takođe objavljeno kao vijest.

Interesantno, isti portal "Jahu" koji je objavio izmišljenu vijest o gospodstvu Rodžera Federera, propustio je da vidi divan gest koji je napravio Novak Đoković poslije osvajanja turnira u Ženevi. Nije bilo kod njega nekog naročito burnog slavlja, štaviše, nego je više sa sažaljenjem gledao svog velikog prijatelja Huberta Hurkača o kome je više brinuo jer je bio utučen zbog poraza.

"Baš je gorak ukus kada se ovako dobije meč. Mislim da si više zaslužio da pobijediš, igrao si sjajan tenis ove nedjelje. Čestitke tvom timu. Niko, prijatelju, lepo je videti te. Hubi, znam da si imao problem sa kolenom. Dostigao si visok nivo veoma brzo, drago mi je da si se vratio. Uživam igrajući protiv tebe, mogli bismo samo nešto kraće sledeći put. Bio si inspiracija, neverovatan si igrač, a mnogi ne znaju koliko si dobar čovek. Poštovanje tvojoj familiji, tvom timu i tebi", rekao je Novak Đoković dok je njegov poraženi protivnik iz finala Ženeve bio u suzama.

Većina medija na Zapadu ovo nije ni prenijela kao vijest, što dovoljno govori da se nije uklapalo u "narativ" koji žele da predstave o srpskom teniseru, najvećem svih vremena, koji je obično vijest tek kada "napravi neko divljaštvo".

Zašto je Federer uvijek važio za kralja fer-pleja?

Od početka svoje karijere Rodžer Federer bio je "sinonim za eleganciju i fer-plej", što na svojoj koži nije osjetio Novak Đoković prema kome je bio bezobrazan. Uprkos svemu tome, Federer je imao naklonost medija i čak 13 puta je dobijao nagradu od ATP za fer-plej u tenisu. Novak Đoković nikada nije dobio ovu nagradu, o čemu je govorio i njegov otac Srđan.

"Kako šta imaju protiv Novaka? Pa, nije to ni fudbal, ni košarka, ni rukomet... To je tenis koji je izmislila engleska buržoazija pre sto i nešto više godina da se zabavlja. Ne znam tačno kada. Žene su igrale u bijelim haljinama, a muškarci u odijelima. To je sport gospode, mislili su da je to i dalje sport gospode da mi sa istoka nemamo pravo da učestvujemo i budemo bolji od njih u bilo čemu, naročito u nečemu što su izmisli za sebe", rekao je Srđan Đoković na "K1" prije nekoliko godina.

"Morali su da se pomire da je jedan sjajan dečko iz male, siromašne zemlje - i ponosne - koja je odbranila Evropu od najezde sa istoka. To je dobro rekao naš vladika Nikolaj, šta je Srbija uradila i kako je spriječila najezdu sa istoka... Došli bi tada do Pariza i Londona da nije nas. Morali su da prihvate i počinju da pričaju u njegovu korist, pa se sportsko kolo sreće okreće".