Ovo je svih 100 titula u karijeri Novaka Đokovića!

Novak Đoković ima najbolju kolekciju teniskih trofeja u istoriji sporta, jer je rekorder po broju osvojenih pehara u svim važnim kategorijama.

Izvor: Grant Hubbs / imago sportfotodienst / Profimedia

Novak Đoković je osvajanjem 100. titule, na turniru u Ženevi, pojačao svoj status najboljeg tenisera svih vremena. To više niko ne može da mu oduzme, a srpski teniser se sada samo primakao Rodžeru Federeru - da mu uzme i posljednji važan rezultat u kojem je bolje plasiran od najvećeg svih vremena. Dok to ne bude slučaj, da se još jednom prisjetimo najbolje teniske karijere ikad!

Danima će se pričati o rezultatu Novaka Đokovića iz Ženeve, a sve uz podsećanje na sve što je osvojio u karijeri. Svoju 100. titulu osvojio je na turniru iz serije 250, iako se može reći da su mu oni bili najmanje zanimljivi u karijeri. Novak Đoković je rekorder po broju grend slem titula, rekorder po broju masters titula i rekorder po broju trofeja na Zavšnom mastersu. Zbog svega toga treba još jednom pročitati spisak svih trofeja koje je osvojio.

Koje trofeje je osvojio Đoković?

Trijumfalni niz počeo je u Holandiji 2006. godine, a gotovo 20 godina kasnije u Švajcarskoj obilježen je jubilej koji ulazi u tenisku istoriji. Ovo su svi trofeji koje je Novak Đoković osvojio u posljednje dvije decenije:

2006. godina (2): Amersfort, Mec

2007. godina (5): Adelejd, Majami, Eštoril, Montreal, Beč

2008. godina (4): Australijan open, Indijan Vels, Rim, Završni masters

2009. godina (5): Dubai, Beograd, Peking, Bazel, Pariz

2010. godina (2): Dubai, Peking

2011. godina (10): Australijan open, Dubai, Indijan Vels, Majami, Beograd, Madrid, Rim, Vimbldon, Montreal, US open

2012. godina (6): Australijan open, Majami, Toronto, Peking, Šangaj, Završni masters

2013. godina (7): Australijan open, Dubai, Monte Karlo, Peking, Šangaj, Pariz, Završni masters

2014. godina (7): Indijan Vels, Majami, Rim, Vimbldon, Peking, Pariz, Završni masters

2015. godina (11): Australijan open, Indijan Vels, Majami, Monte Karlo, Rim, Vimlbdon, US open, Peking, Šangaj, Pariz, Završni masters

2016. godina (7): Doha, Australijan open, Indijan Vels, Majami, Madrid, Rolan Garos, Toronto

2017. godina (2): Doha, Istborn

2018. godina (4): Vimbldon, Sinsinati, US open, Šangaj

2019. godina (5): Australijan open, Madrid, Vimbldon, Tokio, Pariz

2020. godina (4): Australijan open, Dubai, Sinsinati, Rim

2021. godina (5): Australijan open, Beograd, Rolan Garos, Vimbldon, Pariz

2022. godina (5): Rim, Vimbldon, Tel Aviv, Astana, Završni masters

2023. godina (7): Adelejd, Australijan open, Rolan Garos, Sinsinati, US open, Pariz, Završni masters

2024. godina (1): Olimpijske igre

2025. godina (1): Ženeva

Novak’s progress to 100 titles:



▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 100%



Completed it, matepic.twitter.com/xeJsAsDE4x — Tennis TV (@TennisTV)May 24, 2025

Novak Đoković je prvi teniser koji je osvojio titulu u 20 različitih sezona, a sigurni smo da će prostora za tako nešto biti i u nastavku karijere. Do kraja ove sezone ima sasvim dovoljno vremena da Đoković stigne do još nekog trofeja, ali i da se pripremi da naredne sezone ponovo osvoji pehar i još jednom pokaže svima da ima najveću kolekciju trofeja u istoriji sporta.

Spisak osvojenih turnira za Novaka Đokovića deluje impresivno, a nekoliko sezona se posebno izdvaja. Bio je nevjerovatno dobar 2015. godine kada je osvojio 11 trofeja, zatim 2011. godine kada je osvojio 10 pehara, ali i u sezonama 2021. i 2023. kada se fokusirao na najveće turnire i oba puta osvojio po tri grend slem turnira.

Koliko titula Đokoviću fali do rekorda?

Osvajanjem trofeja u Ženevi, Novak Đoković je postao tek treći teniser u istoriji sa trocifrenim brojem titula u pojedinačnoj konkurenciji. Teniseri koji su odmah iza njega neće imati šansu da se priključe tom društvu, pošto ga prate Pit Sampras i Rafael Nadal, teniski penzioneri.

To znači da Novak može prilično bezbjedno da planira kako nadmašiti prvu dvojicu! Naredna meta je legendarni Rodžer Federer koji ima 103 trofeja u karijeri i koji je realna meta - možda već i do kraja ove sezone. Za razliku od Đokovića, Federer je tokom karijere bio fokusiran na "slabije" turnire, pa iako je osvojio manje grend slem i Masters titula od Đokovića u ukupnom skoru on je ispred.

Izvor: Wikipedia/screenshot

Ni Rodžer Federer nije uspio da stigne slavnog američkog tenisera Džimija Konorsa koji se veoma davno bavio sportom. Tada je tenis bio potpuno drugačiji nego danas, a Konors je imao priliku da se na manjim turnirima okiti trofejima. Primjera radi, on je na grend slemovima, Završnom mastersu i mastersima osvojio tek 31 trofej - sve ostale osvojio je na manjim takmičenjima.

Ipak, navijači Novaka Đokovića nadaju se da ni rekord Amerikanca nije nedostižan. Iako Konors trenutno ima ogromnu razliku od čak devet titula, zna se da Novak Đoković ne planira odlazak u penziju u bliskoj budućnosti. Ako bi nastavio da igra još dvije sezone nakon ove, uz zadržavanje forme za sam svjetski vrh, možda bismo mogli da vidimo kako najbolji teniser svih vremena stiže i do 110. titule.

Novak Đoković je o