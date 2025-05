"Radije bih da smrdim, nego da me gledaju dok se tuširam": Hamada skoro tri sata držali na doping kontroli

Hamad Međedović je na konferenciji dobio pitanje i o tuširanju za doping kontrolu. Od izveštača MONDA sa Rolan Garosa.

Izvor: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Hamad Međedović prošao je u drugo kolo Rolan Garosa i upisao prvu pobjedu na grend semovima. Poslije velike pobjede srpski teniser na konferenciju za medije nije došao odmah. Stigao je sa skoro tri sata kašnjenja. Zašto? Zbog doping kontrole.

Poslije meča zadržali su ga na dopingu toliko dugo, a kada je sjeo sa srpskim novinarima jedno od pitanja bilo baš o tome i kako su ga tretirali. "Ne znam, prvi put mi se desilo, dao sam urin, pa su mi vadili krv, nije prije bilo da stave nešto gore kod ramena i uzmu kap krvi, sad su mi vadili krv sa iglom. Nemam pojma šta se desilo", objasnio je Međedović.

Naredni rival biće mu bolji iz meča Aleksa Mikelsena i Huana Manuela Serundola. "Znam obojicu, Serundolo mi je bio rival u kvalifikacijama prošle godine. Serundolo je dobar šljakaš, ovaj igra jako dobro, meč je otvoren."

"Hamade, da li te gledaju dok se tuširaš?"

Novo pravilo agencije za integritet tenisa (ITIA) jeste da igrači moraju da budu pod konstantnim nadzorom kontrolora, pa čak i tokom tuširanja. Tako je Hamad na konferenciji upitan baš za to, da li su ga tokom doping kontrole gledali i dok se tušira?

Samo se nasmijao. "Nisam imao to, iz principa nisam htio da se tuširam danas, radije bih smrdio nego da me gleda neko dok se tuširam, tako da idem sad. Gledaju te oni stalno, šta god da odlučiš oni su uz tebe konstantno. To je što je, svima je isto", zaključio je Međedović.