"Samo jedan favorit postoji na Rolan Garosu": Vilander je svašta pričao o Novaku, ali ovako nikad

Bez obzira na to što je Mats Vilander godinama unazad najveći kritičar Novaka Đokovića, gotovo nikada se nije desilo da ga potcjenjuje ili ga zaboravlja kada govori o favoritima pred one najveće turnire. Međutim, baš to se desilo Vilanderu uoči početka Rolan Garosa jer Noleta ni da pomene...