"Svašta se dešava iza kulisa": Novak Đoković progovorio o velikom problemu

Novak Đoković zabrinut je zbog velikog broja mečeva koji igraju teniseri i drugi sportisti i traži da se nešto uradi po tom pitanju. Spominjao je i druge sportove poput fudbala. Od izveštača MONDA sa Rolan Garosa.

Novak Đoković se ne plaši da kaže direktno i javno ono šta zaista misli. Ne ustručava se i neće da ćuti na nepravdu. To je ponovio po ko zna koji put. Ovog puta pred srpskim novinarima na improvizovanoj konferenciji za medije. Stavio je do znanja šta tačno misli o problemu sa kojim se suočavaju mnogi sportovi, ne samo tenis.

"Pročitao sam intervju Aleksa De Minora koji se troši i trči, jer ima takav stil igre, ja ne igram kao oni, nisam ni blizu takvog zgusnutog rasporeda. Igrao sam preko 20 godina, to je baš, dosta, odmor je neophodan. Pričao sam i sa drugim sportistima i fudbalerima, imamo i klupsko Svjetsko prvenstvo u fudbalu, samo si u toj mašini, vrti se i vrti se", počeo je Novak izlaganje.

S obzirom na to koliko dugo je u svijetu tenisa i da je bez pogovora najbolji igrač svih vremena, on može da bira na kojim turnirima će da igra i to bez velikih posljedica. Za razliku od nekih drugih igrača koji imaju obavezna učešća na pojedinim turnirima.

"Ja imam izbor i zaslužio sam to, mogu da igram koliko želim. Sa druge strane, ako želim da održim renking i da zadržim poziciju na rang listi da bih imao bolji žrijeb i bio nosilac, da ne naletim najbolje u ranim kolima, moram da igram određeni broj turnira i da akumiliram poene. To je sastavni dio sporta, ali je postao biznis u svakom smislu. Ne znam kako će se odvijati, to je jako turbulentno, ko će da donosi odluke na koji način i kako će to izgledati, ima svašta iza kulisa", zaključio je Đoković koji je upravo zbog toga osnovao sindikat tenisera PTPA kako bi se borio protiv nepravdi u svijetu tenisa. Njega u narednom kolu čeka Filip Mišolić.

