"Shvatio sam da ću narušiti odnos sa braćom": Marko Đoković se povukao iz javnosti, Novak zna šta je sve prošao

Novak Đoković je uticao na odluku brata Marka da se povuče, skloni iz javnog života i preseli u Španiju.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković ovih dana učestvuje na Rolan Garosu i pokušava da se domogne 25. grend slem titule, a turnir u Parizu dočekao je veoma dobro raspoložen. Nedavno je osvojio 100. titulu u karijeri, trijumfom u Ženevi, gdje se pomalo neočekivano pojavio nakon loših nastupa u Madridu i Monte Karlu, kao i od takmičenja od takmičenja u Rimu.

Novak Đoković je imao poseban razlog za odlazak u Ženevu - bilo je to porodično okupljanje, pošto je čitava familija Đoković išla u posjetu svojim rođacima. "Imam familiju ovdje, rođaci mi žive ovdje godinama. Sestra od tetke mi se porodila i vidjeću bebu prvi put - to je jedan od ključnih faktora zbog kojih sam odlučio da dođem i igram ovdje", rekao je Novak pred početak turnira, koji su sa tribina pratili njegovi roditelji Dijana i Srđan, stric Goran sa porodicom, zatim supruga Jelena i djeca... Skoro svi, osim Marka Đokovića.

Ni ovog puta na porodičnom okupljanju nije bilo Novakovog brata Marka. Nekadašnji teniser, čak i dubl partner najboljeg igrača svih vremena, posljednjih nekoliko godina živi daleko od medija. On nije primijećen ni na tribinama malog stadiona u Ženevi, gdje je Novak Đoković osvojio 100. titulu u karijeri dok ga je porodica bodrila sa tribina. A bogami, bilo je mnogo članova familije na licu mjesta...

"Veoma su mi dragi, pa mi je to važno, a sutra ću prvi put doći sa ženom i djecom. Biće mi tu i roditelji, ma pravo porodično okupljanje na stadionu. Još pregovaramo sa organizatorima da pola mjesta tribinama ostane za moje rođake na sutrašnjem meču – 2.000 sjedišta?! Nedovoljno", našalio se Đoković pred početak turnira.

"Divan je trenutak što ću da igram na turniru i biti usredsređen na posao, ali uz balans sa onim izvan terena - skup porodice i familije i provođenje lijepog vremena s njima, to me rastereti stresa. Poslije toga ćemo da provodimo vrijeme zajedno do mog odlaska u Pariz".

Čime se bavi Marko Đoković?

Brat najboljeg tenisera svih vremena svojevremeno je i sam bio veoma talentovan teniser, jednom čak i u Dejvis kup timu Srbije, ali nije uspio da se probije do svetskog vrha - pa je Novak morao da ga osveti. Igrao je povremeno na poznatim turnirima, kako u singlu tako i u dublu, a nakon nekoliko godina pokušavanja odlučio je da prekine karijeru 2019. godine, kada je odigrao svoj posljednji meč. Praktično u isto vrijeme povukao se iz javnog života i udaljio od medija.

Posljednjih nekoliko godina Marko Đoković živi u Španiji, njegova omiljena destinacija je Marbelja, gdje se bavi tenisom. Radi u jednoj teniskoj akademiji, a kako se Novak često baš tamo priprema za izazove na najvećim svjetskim turnirima braća se često viđaju. Ipak, Marka Đokovića ne zanima da posjećuje mjesta na kojima bi mogao da bude u centru pažnje - nije bio u Ženevi, a spekulisalo se da nije bio ni na vjenčanju rođenog brata Đorđa.

Šta najviše boli Srđana Đokovića?

Otac Novaka, Marka i Đorđa Đokovića često je u intervjuima govorio o svojim sinovima, ali mu knedla u grlu zastane samo kada priča o sinu koji ne živi u Srbiji. Zbog pritisaka koje je osjećao kada je počinjao da gradi karijeru u seniorskom tenisu, Marko Đoković je imao problema sa depresijom, a zatim i donio odluku da se povuče iz javnog života.

"Nije podnosio to što je Novakov brat. Gdje god da se pojavi, svi bi ga salijetali i pitali za Novaka, a on je govorio da ga puste na miru, da je on Marko. Zato je otišao", govorio je u jednom intervjuu Srđan Đoković. Tada je dao i obećanje. "Uradiću sve da se Marko vrati u Srbiju, to mi je rak-rana što živi u Španiji", istakao je tata najboljeg tenisera svih vremena, koji je imao viziju da Marko živi u velikoj porodičnoj kući koju su zidali u Pavlovcima kod Rume.

Zašto se Marko Đoković ne pojavljuje u javnosti?

Rad na teniskoj akademiji u Španiji mnogo je pomogao Marku Đokoviću nakon najtežeg perioda u njegovom životu. Uz pomoć gurua Pepea Imaza, kojeg je upoznao u inostranstvu i koji je svojevremeno sarađivao i sa Novakom, Marko Đoković se izvukao iz depresije sa kojom se borio kao veoma mlad.

"To je filozofija života. Bio sam u depresiji kada sam imao 20 godina. Tada sam upoznao Pepea i mnogo mi je pomogao. Njegova mantra znači voljeti sebe, da bi mogao da voliš druge ljude. To i Novak sada osjeća", ispričao je Marko u jednom od intervjua u tom periodu. Pepe je pomogao Marku da zavoli sebe i da se oslobodi tereta koji ga je pritiskao, a koji su "gurali" oni koji ga nisu dovoljno dobro poznavali i koji su ga posmatrali samo kao Novakovog brata.

U međuvremenu je Marko Đoković izgradio sebi lijep život daleko od očiju javnosti - na svoj način se bavi tenisom koji voli od malih nogu, godinama se navodi da je u vezi sa Letisijom, devojkom iz Brazila, a na društvenim mrežama možete vidjeti i fotografije kućnog ljubimca koje kači, uz širok osmijeh na licu.

Kada smo posljednji put vidjeli Marka Đokovića?

Novakovog brata za sada nismo videli na Rolan Garosu gdje najbolji svih vremena juri 25. grend slem titulu, nismo ga primijetili ni na "porodičnom okupljanju" tokom ATP turnira u Ženevi, ali je nedavno bio dio tima. Zapravo, možemo reći i da je bio prvi trener Novaka Đokovića na turniru u Monte Karlu, umjesto Endija Mareja.

"Nikad nije bio dogovor da radim sa Endijem ove nedjelje. Razmišljao sam o tome koga hoću kraj sebe osim kondicionog trenera i fizioterapeuta i brat Marko je mogao da mi se pridruži, pa mi to i dodatno emotivno pomaže. Provešću vrijeme sa svojim bratom", rekao je Novak koji Monte Karlo neće pamtiti po velikom uspjehu, ali je na njemu naučio lekciju pa od tada igra mnogo bolje.

Naravno, neuspjeh na turniru u Monte Karlu sigurno nije uticao na odnos Novaka i Marka Đokovića, niti može da utiče. Njih dvojica se mnogo vole, iako su kao i svaka braća imali "trzavice". Mnogima prvo na pamet padne finale turnira u Adelejdu, kada je Novak vikao "izađiii" ka svom timu, a Marko ustao i otišao sa meča.

"Želim da se zahvalim mom timu što me trpe, tolerišu i u dobrim i lošim vremenima, siguran sam da danas nije bilo lako biti sa mnom, ali cijenim. Moj brat Marko je tu, nije često sa mnom na mečevima, hvala ti i volim te. Nevjerovatna nedjelja i ovo je veliki dar za mene i dao sam sve za sebe da bih mogao da podignem ovaj pehar. Podrška koju sam osjetio - bila je nevjerovatna. Rijetko kada sam osjetio takvu u karijeri... Osjećao sam se kao da igram kod kuće i vi ste uradili da se osjećam fantastično", rekao je Đoković, nakon što je u tom finalu napravio preokret protiv Sebastijana Korde i osvojio titulu, pa pružio ruku u Markovom pravcu, u znak ljubavi i velike zahvalnosti.

Novak odlično zna koliko je Marku bilo teško

Na turniru u Pekingu 2015. Novak je iskoristio priliku da bude sa braćom, Đorđem i Markom i iskreno je govorio o tome koliko je njihov teniski put bio težak. Praktično nemoguć.

"Moj srednji brat je prestao da igra tenis, a mlađi razmatra da li želi da nastavi ili ne. Zapravo mi je veoma drago jer smo imali šansu da igramo zajedno prije nego što su donijeli odluku. Uvijek sam želio da budem dio svega toga. Očigledno je da sam imao uspjehe kroz karijeru, u juniorima i u profesionalcima, i da je to stvorilo dodatni pritisak na njih, u smislu očekivanja. Bilo im je veoma teško da se suoče sa tim", rekao je Novak.

"Ako pogledate istoriju i sve uspješne sportiste i njihove mlađe srodnike, nije ih bilo mnogo koji su uspjeli da isprate taj uspjeh i da postignu nešto blizu tome. Veoma im je teško da se suoče sa takvim psihološkim izazovima gdje god da odu. Sa druge strane, tokom svojih karijera oni moraju da prevaziđu više stvari nego njihovi vršnjaci. Zato sam pokušavao da učestvujem u njihovim karijerama, da ih savjetujem, ali shvatio sam da ću narušiti naš privatni, bratski odnos ako im non-stop budem pričao o tenisu, o tome kako da poprave svoju igru, ako ih budem savjetovao... A to zaista želim da imam sa njima. Hoću da mogu da slobodno razgovaram sa njima, ne samo o tenisu. Kada god žele da pričamo, razgovaramo. Imamo sjajan odnos", govorio je Novak Đoković o braći.

