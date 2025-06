"Đoković hoće da pobijedi i tvoju mamu": Andre Agasi gleda kako Novak jede rivale i bez teksta je

Slavni grend slem šampion oduševljen je igrom Novaka Đokovića i smatra ga najboljim teniserom ikad.

Slavi grend-slem šampion Andre Agasi (55) smatra da je Novak Đoković najveći svih vremena i ne ostavlja ni minimalni prostor da se to dovede u pitanje.

"On je najbolji defanzivni teniser koga je tenis ikad vidio. Šokantno je to da je i najbolji ofanzivni koga smo ikad vidjeli, kada to želi da bude. Može da 'otvori' teren iz centra svojim forhendom. On je kao bokser koji mora da osjeti da ga pesnica udara prije nego počne da se bori", kazao je Agasi u podkastu Endija Rodika "Served Media".

Amerikanac se divi i Novakovog gladi za pobjedu, koju slikovito opisuje.

"On je kao ameba koja te zagrize i odvuče de dole. Pobijedi te svojom defanzivom. Pobijedi te svojim napadom. Kao da želi da pobijedi i tvoju mamu, takođe. I sve uz stilu - čuj, sve je u redu, proći ćeš kroz ovo jednostavno. Taj tip je svjetska klasa. Na koliko različitih načina to možeš da kažeš?", dodao je osvajač svih grend slemova.

Agasi je svjetski "Broj jedan" iz 1995. godine i osvajač osam grend slem trofeja. U periodu od 1992. do 2003. godine pobijedio je četiri puta na Australijan openu, dva puta na US Openu i po jednom na Rolan Garosu i na Vimbldonu.

Takođe, osvojio je i olimpijsko zlato u Atlanti 1996. godine.

Tokom velike karijere osvojio je i 17 titula u Mastersu, trijumfovao je u Dejvis kupu sa reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država 1990, 1992. i 1995. godine i jedan je od trojice koji su osvajali "Zlatni Slem". To znači da su samo on, Novak Đoković i Rafael Nadal osvojili sva četiri grend slema i zlatnu medalju olimpijskih igara.