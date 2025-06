Sklonjen novinar koji je vrijeđao Đokovića u programu uživo: Zbog skandala ga neće biti na Vimbldonu

Toni Džouns, novinar koji je vređao Novaka Đokovića u prenosu uživo, neće prenositi predstojeći Vimbldon. Svima je jasno zbog čega je donesena baš ovaka odluka...

Izvor: EPA-EFE/JAMES ROSS/ Printscreen/X/AussieVal10

Australijski novinar Toni Džouns, koji je vrijeđao Novaka Đokovića i srpske navijače u Melburnu, neće komentarisati Vimbldon za "Kanal 9". To je odluka koju je donijela australijska TV kuća. Jasno je svima zašto je to urađeno i da žele da izbjegnu nove probleme kao što je slučaj bio u Australiji. Tada je Srbin odbio da priča na terenu, nije dao intervju u znak protesta zbog Džounsa.

"Vidite u Melburn parku Novakove navijače kako pjevaju. 'Novak je precijenjen', 'Novakovo vrijeme je prošlo', 'Izbacite Novaka'. Drago mi je što ne mogu da me čuju", rekao je voditelj Džouns te tri stvari aludirajući jasno i na deportaciju iz Melburna od prije nekoliko godina i tako izazvao veliki bijes.

Tony Jones is a national embarrassmentpic.twitter.com/SorFvFv1lA — Avi Yemini (@OzraeliAvi)January 19, 2025

Pravdao se brzo, tvrdio kako je to sve samo bila šala, kako je njegov humor pogrešno shvaćen, ali uzalud. Njegove riječi brzo su postale viralne i skoro svi bili su na strani srpskog tenisera.

A few words about what happened on court.pic.twitter.com/jRof2npiwH — Novak Djokovic (@DjokerNole)January 19, 2025

Đoković je zbog Džounsovih riječi odbio da priča na terenu, a onda je javno, preko svojih društvenih mreža, imao i šta da mu poruči.

"Želim da izdvojim momenat da objasnim šta se desilo na terenu i zašto nisam dao intervju poslije meča što je inače praksa. Htio sam da objasnim svima šta se desilo. Razlog zbog kog sam to uradio je to što je poznati sporski novinar iz Australije koji radi za brodkastera Australijan opena, za kanal 'Devet'. On je ismijavo srpske navijače, imao je i uvredljive komentare na moj račun. Nadao sam se da će da se izvini javno, što on nije uradio još uvijek", poručio je Nole.

Kako se Džouns izvinio?

Vidi opis Sklonjen novinar koji je vrijeđao Đokovića u programu uživo: Zbog skandala ga neće biti na Vimbldonu Srpski teniser Novak Đoković Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Emmanuel DUNAND / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Alberto Gardin / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: NOUSHAD / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Thomas COEX / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 5 5 / 5

Tek poslije Novakovog javnog nastupa i kritika koje je uputio je Džouns odlučio da uputi izvinjenje. Uradio je to na veoma loš način, tako što je čitao saopštenje...

"Razočaran sam zbog ishoda, komentari koje sam iznio sam smatrao da su bili šala, humor, tako radim stvari. Bilo koja emisija da je koju radim. Kada sam to rekao, onda su mi u subotu iz teniske asocijacije Australije javili da tim Novaka Đokovića nije bio srećan zbog tih komentara. Odmah sam kontaktirao njegov tim i izvinio sam im se zbog bilo kakvog nepoštovanja koje je osetio mojim komentarima. I sada stojim ovdje iza tog izvinjenja, ako je osjetio bilo kakvo nepoštovanje sa moje strane, a očigledno je da jeste", počeo je Džouns.

Nastavio je da priča na istu temu.

"Trebalo bi takođe da kažem da je to nepoštovanje bilo i prema srpskim navijačima. Radimo ovdje već godinama, imam dobar odnos sa njima, dolaze sa zastavama, donose strast, volim da se šalim sa njima. Nije to shvaćeno kao šala. Djeluje mi da sam razočarao srpske navijače. Zaista mi je žao zbog toga, ne pokušavam da se izvučem."

Toni Džouns se izvinio Novaku Đokoviću Izvor: YouTube/9 News Australia

Onda je, očigledno, zaboravio šta dalje treba da kaže, pa je spustio glavu da pročita.

"Ako bih mogao da vratim vrijeme, jedna stvar koja je bila pretjerana sa moje strane i koja je iznervirala Novaka bio je moj poslednji komentar. Tada sam rekao 'Izbacite ga'. Mogu da okrećem to kako god hoću, ali je činjenica da to može da se shvati samo kao komentar na vrijeme pandemije kada je deportovano. To je iznerviralo Novaka i to potpuno razumijem. Ovo je nesrećna situacija, ali smatram da je prioritet da se fokusiramo na tenis, njega čeka meč sa Alkarazom, nadam se da će njegov fokus da bude na meču, a moj da radim svoj posao. Mogu da ponovim ono što sam rekao i njemu, a to je da se izvinjavam. Njegovom timu sam rekao da želim da se nađemo i da porazgovaramo, oni su rekli da to žele, nije se to dogodilo do sada, ali sam siguran da će i to da se desi ubrzo", zaključio je Džouns.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!