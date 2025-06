Lola Radivojević stala u drugom kolu kvalifikacija za Vimbldon

Lola Radivojević ispala je u drugom kolu kvalifikacija za Vimbldon.

Izvor: MN PRESS

Lola Radivojević eliminisana je u drugom kolu kvalifikacija za Vimbldon. Srpska teniserka poklekla je pred 209. igračicom svijeta Emerson Džons, pa je u susretu koji je trajao nešto više od sat i 20 minuta poražena 2:0 (6:4, 6:4).

Vodila se ujednačena borba odmah u prvom setu, igralo se gem za gem i uvijek je malo nedostajalo jednoj od igračica da dođe do pozicije za brejk. Takva borba vodila se sve do rezultata 4:4, a onda je Australijanka imala prvu brejk šansu, potom i drugu koju je iskoristila. U posljednjem gemu ovog seta, Džons je povela 40:0, ali i pored izglednih šansu da može lako da dođe do vođstva u setovima, Lola je uspjela da uzme dva poena rivalki, ali ne i više od toga.

Drugi set bio je dinamičniji, već na startu postojao je strah da bi Lola mogla da ostane bez servisa, pošto je Australijanka odmah stigla do izjednačenja u gemu (40:40), ali je srpska teniserka uspjela da sačuva servis i povede 1:0. Vrlo lako je Lolina rivalka došla do izjednačenja, pošto Loli nije dozvolila nijedan poen, a onda je stigla i do ranog brejka (2:1).

Uspjela je u nastavku Australijanka još jednom da napravi brejk i tad je imala velikih 4:1. ipak, teniserka iz Srbije nije odustajala, napravila je brejk za 5:3, a onda i sačuvala svoj servis za 5:4, ali Džons je bila hladnokrvna i pored toga što se Lola vratila u meč. Dozvolila je Srpkinji jedan poen, a onda obezbijedila plasman u dalji krug kvalifikacija za glavni žrijeb Vimbldona.

Nina Stojanović je još jedina djevojka iz Srbije u kvalifikacijama za Vimbldon. Ona će se u drugom kolu sastati sa teniserkom iz Švajcarske Rebekom Masarovom.

