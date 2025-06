Banjalučki klubovi pokreću značajan projekat! Počinje zajednička škola rukometa RK Mladost i ŽRK Mladost 1960

Dva banjalučka rukometna kluba dogovorila su formiranje zajedničke škole rukometa.

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Rukometni klub Mladost i Ženski rukometni klub Mladost 1960 formiraće u narednom periodu zajedničku školu rukometa!

Predstavnici dva kluba potpisali su danas Sporazum o saradnji, a planirano je da ovaj zajednički projekat ugleda svjetlo dana sa početkom nove školske godine.

"Dosadašnji period, posebno unazad sedam-osam godina, pokazao nam je da su nam mali klubovi danas u ovoj situaciji koja je najblaže rečeno nezadovoljavajuća, pokazali put. Ovakvo udruživanje manjih klubova u zajednički rad sigurno može da dovede do uspjeha. Tako i mi danas potpisujemo ugovor o radu zajedničke škole, a vće sad možemo da najavimo da će se u narednom periodu u rad škole uključiti i rukometni klubovi Čelinac i Laktaši. Jasno je da je borba trenutno vezana za same termine po školama, međutim nadam se da ćemo i to prevazići kako bi naša škola od septembra krenula sa radom. Ženski rukometni klub Mladost, za razliku od Rukometnog kluba Mladost, već radi sa mlađima, tako da im se mi sad priključujemo", rekao je predsjednik RK Mladost Zoran Vukalo na konferenciji za novinare.

Prvi čovjek Mladosti naglašava da klub već posjeduje adekvatan trenerski kadar za jedan ovakav projekat.

"U Rukometnom klubu Mladost imamo ljude koji su ostvarili internacionalnu karijeru, ali i igrače koji su već krenuli u trenerske vode. Svima nam je želja da kroz edukaciju trenera, seminare, RINCK program, regrutujemo što veći broj školovanih ljudi jer su oni nosioci sporta. Ti ljudi će kvalitetno da rade sa djecom. Ne želim da kažem da su treneri prvih timova nebitni, ali ti treneri dobijaju, da tako kažem, već gotov proizvod."

ŽRK Mladost 1960 takmiči se u Prvoj ligi Republike Srpske, a u prošloj sezoni ovaj klub zauzeo je peto mjesto sa 18 bodova (9-0-9). RK Mladost je takođe učesnik prvoligaškog takmičenja u RS, ali i nekadašnji osvajač titule. Prošle sezone je ova ekipa bila na sedmoj poziciji sa 20 bodova (10-0-10).

Vukalo je prilikom obraćanja medijima podsjetio da i jedan i drugi klub ove godine slave 65 godina postojanja.

"To su klubovi koji su potekli iz jedne porodice, koje je formirao pokojni Branko Janković, koji je sve ovo stvorio i mi se nadamo da ćemo u budućnosti nastaviti u tom smjeru, kao jedna porodica, i napraviti rezultate. Ovakvim udruživanjem dovodimo do omasovljenja rukometa kod mladih, što će nam kasnije u daljem radu doprinijeti u smislu stvaranja kvalitetne selekcije igrača i igračica. Svjesni smo da trenutno stanje nije zadovoljavajuće, prije svega sa finansijske strane. Mnogi klubovi teško da mogu da podnesu današnje zahtjeve, savez BiH kao takav – da li funkcioniše ili ne, da li okarakterisati njihov rad ili nerad... Međutim, mi ćemo se bazirati na Republiku Srpsku", rekao je Vukalo, istakavši jedan zanimljiv podatak.

"U posljednjih sedam-osam godina Rukometni klub Leotar je posljednji koji je iz RS kao šampion ušao u Premijer ligu i zadržao se. Svi drugi klubovi su, da budem malo i sarkastičan, imali ekskurzije i izlete, u smislu da su ulazili u Premijer ligu, napuštali u toku takmičenja ili ispadali na kraju sezone, ili kao što je bio slučaj sa nama, da zbog finansijskih uslova odbijemo nastup. Problem je i u deficitu igrača, sa kojim svi klubovi kubure. U posljednjem periodu klubovi se oslanjaju na starije igrače, da ne kažem veterane, i takvi igrači, ne želeći ni na koji način da ih omalovažim, osvajaju prvenstvo RS. Nadam se da će Rukometni klub Derventa prekinuti tu lošu tradiciju i da će uspjeti da se zadrži u Premijer ligi BiH, što im od srca želim. Znate i da je nekoliko naših igrača u Rukometnom klubu Derventa, osvojili su titulu prvaka RS i ušli u Premijer ligu BiH."

Predsjednik ŽRK Mladost Milan Šironjić podvukao je da Banjaluka zaslužuje da se djeca vrate u dvorane.

"Želimo da napravimo lijepu priču, jednu kvalitetnu i dobru školu gdje ćemo u saradnji sa ostalim klubovima iz Banjaluke i okoline pokušati da vratimo staru slavu i tradiciju. Naš kraj je poznat po rukometu i najviše svjetskih igrača smo izbacili baš u ovom sportu. ŽRK Mladost ima i međunarodni turnir koji ove godine nismo održali, ali u budućnosti planiramo da ga vratimo, da se sljedeće godine tu pojave RK Mladost i ŽRK Mladost zajedno kao organizatori. Imamo dobru podlogu, fantastične momke u RK Mladost i djevojke u ŽRK Mladost, oba kluba su odigrala kvalitetnu sezonu, napredak se vidi. Mislim da imamo sve što nam je potrebno i da organizujemo i da napravimo jednu dobru školu. Ima tu momaka koji su cijeli život u rukomet, koji imaju inostrano iskustvo igranja. Imamo i puno prijatelja po bivšoj Jugoslaviji i Evropi sa kojima želimo da uspostavimo saradnju, tako da i naši klinci jednog dana putuju na što više turnira, a i da i mi u Banjaluci ugostimo što više klubova sa strane", naveo je Šironjić.

Trener u ovom klubu Nebojša Starčević naglasio je da rukomet kao sport ima pad popularnosti i kvaliteta, kako u takmičenju, tako i u radu.

"Iz godine u godinu nas prate loše vijesti i stvari, stalno se iznosi neki prljavi veš na površinu. Mi smo smatrali da treba da se udružimo i da radimo na popularizaciji našeg sporta. Evidentno je da su nas neki sportovi u Banjaluci prestigli, međutim ovaj sport je nama nešto dao, tako da ćemo mi sad pokušati njemu da to vratimo kroz ovu školu. Daćemo sve od sebe da za početak upišemo što više djece, da ih uvedemo u ovaj sport kao bazični. Prije svega, interesuju nas djeca do petog, ali i šesti razred. Oni u samom školskom programu imaju rukomet kao bazični sport, obrađuju ga i to je već neka podloga, da djecu možemo da uvedemo značajnije u takmičarski rukomet. Cilj nam je da toj djeci pružimo, prije svega, maksimalnu igru, zadovoljstvo i uživanje u sportu. Tek kasnije, kad budu prilazili kadetima, junorima ili seniorima, razmišljaćemo o rezultatu. Želja nam je da djeca imaju kvalitetno odrastanje i adekvatno psihičko pražnjenje", rekao je Starčević, dodavši da je ŽRK Mladost jedini klub u Banjaluci koji ima dva trenera sa RINCK Master Coach licencom.

"Osim mene, tu je i Sanel Radmanović, koji je ujedno i trener golmana, a bio je i u reprezentaciji BiH. Uz nas je i Nikola Tešić, koji je radio sa omladinskim selekcijama u Norveškoj. Biće tu i nastavnika iz osnovnih škola, ali ne bih sad da otkrivam sva imena. Naša baza je uvijek bila Osnovna škola "Ranko Šipka", sada "Borisav Stanković". Nastavićemo da radimo sa tom školom jer se radi o jednom od najvećih naselja i jednoj od najvećih škola u gradu, koja ima tu tradiciju. Ne postoji niko ko je živio u Lazarevu, a da mu se tetka, baka, ujna, strina... nije bavio rukometom u ŽRK Mladost. To je tradicija i ta škola nam je baza."

