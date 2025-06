"To što je Novak uradio za mene, niko drugi ne bi": Saša podigao glas, ovo svi moraju da zapamte

Saša Zverev stao je u odbranu Novaka Đokovića od svih onih koji ga kritikuju i napadaju. Ponovo je Nijemac bio taj koji je podigao glas...

Novak Đoković na skoro svakom turniru gdje se pojavi dobija jedno te isto pitanje - kada će u penziju? Jasno je da je i njemu dosadilo da sluša i odgovara na to isto stalno, a ne samo njemu. Već i mnogim drugim teniserima i teniserkama. Ponovo je u njegovu odbranu stao Aleksander Zverev koji se prisjetio njihovog duela u polufinalu Australijan opena kada je publika zviždala Novaku jer je predao meč zbog povrede.

"Ljudi na tribinama, koji su platili karte, htjeli su da gledaju veliku borbu i meč od četiri, pet sati. Novak je osvojio taj turnir 10 puta, čak i kada je bio povrijeđen i kada je imao različite probleme. Ako on kaže da nije u stanju da igra polufinale grend slema, onda to znači da nije u stanju da igra polufinale grend slema", rekao je Zverev u intervjuu za sajt "tennis365".

Objasnio je i koliko mu Srbin pomaže, čak je dao i svjež primjer sa Vimbldona.

"Trenirali smo zajedno na Vimbldonu i postavio sam mu pitanje u vezi sa mojim servisom i riternom i pitao sam ga na šta se on fokusira kod riterna. On je peti ili šesti trenutno, ja sam treći i postoji šansa da se susretnemo na Vimbldonu i mogao je da mi ne odgovori na to pitanje. Ali, on mi je dao detaljan odgovor i par sugestija. Nisam siguran da bi bilo ko na svijetu to rekao svom direktnom rivalu. On je izdvojio vrijeme i dao iskren odgovor", otkrio je Saša.

"Rodžera i Rafu vole, a Novaka?"

Nastavio je Saša da priča o načinu na koji se ophode navijači i mediji prema najboljem igraču svih vremena.

"Smatram da Novak dobija mnogo nezaslužene mržnje. Očigledno je da su Rodžer i Rafa među najvoljenijim sportistima svih vremena, možda i u top 10 ukupno svih sportista. Novak je na neki način uništio tu žurku navijača. Ali, znate šta, Novak je zaista veoma dobar čovjek."

Zverev vjeruje da Đoković može da osvoji još neki grend slem turnir i da neće ostati na 24 titule sa najvećiih takmičenja.

"Vjerujem da mu je teže da igra uzastopne mečeve, ali pobijedio je Alkaraza u Australiji, mene je dobio na Rolan Garosu, a smatram da smo nas dvojica dobri igrači na tim podlogama. Meni je predao meč u Melburnu, protiv Janika u Parizu nije igrao svoj najbolji tenis, osim u tom trećem setu. Novak može da dobije bilo koga na svijetu i siguran sam u to", zaključio je Zverev.