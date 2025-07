Nik Kirjos bez dlake na jeziku: "Ne znam da li mogu da vjerujem Novaku Đokoviću"

Nik Kirjos je skeptičan povodom Novaka Đokovća i penzije, a spominjao je i Sinera i Alkaraza i njihovo rivalstvo koje predstavlja budućnost svjetskog tenisa.

Nik Kirjos ne vjeruje više u Novaka Đokovića i u njegove sposobnosti. To je poručio pošto je gledao polufinale Vimbldona i pobjedu Janika Sinera. Vidio je da se Srbin mučio sa povredom i da ga je to omelo, ali i pored toga smatra da je realnost nešto drugo. Nadovezao se na izjavu najvećeg svih vremena koji je rekao da se nada da će i dogodine da igra na trećem grend slemu sezone.

"Ne kažem da Siner i Alkaraz moraju da se pobiju ili tako nešto, samo je teško. Tenisu nedostaju Federer i Nadal. Đoković je...pa, Novak je rekao da se nada da mu to nije posljednji meč na Vimbldonu, ali ne znam koliko mogu da mu vjerujem, zbog fizičkog stanja na meču sa Sinerom. Janik i Karlos će nositi tenis u narednih 10-15 godina", rekao je Kirjos.

Kontroverzni Australijanac nije mogao da bude na terenu, još se oporavlja od povrede, ali je o svemu tome pričao u svom stilu.

"Teško mi je što ne igram, Vimbldon je moj omiljeni turnir, bio sam tu, osjećam da sam dio turnira i da mogu da ostavim trag i kada ne igram."

"Tenis je dosadan trenutno"

Ne bi Kirjos bio to što jeste da ne kaže uvijek ono što misli, direktno i bez dlake na jeziku. Tako je bilo i ovog puta.

"U ovom momentu je tenis veoma dosadan, moram da budem iskren. Nema previše rivalstava. Nivo tenisa je nevjerovatan, to je činjenica, samo nedostaje više rivalstava i uzbuđenja, posebno kod žena. Meč Sabalenke i Radukanu je bio odličan, duel Anisimove i Sabalenke je bio sjajan jer je postojalo neko rivalstvo i neka napetost u njihovom duelu i to mi nedostaje kod muškaraca. Gledamo sport zbog uzbuđenja, imamo neke igrače koji su sjajni zabavljači, poput Tijafoa i Drejpera koji su rano ispali. Uz sve to sportovi poput padela i piklbola rastu i razvijaju se, neophodno nam je nešto, ali ne znam šta", zaključio je Kirjos.

