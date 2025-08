Baksuzni US Open: Đokovićev negativan rekord na grend slemovima i veliko pitanje zašto?

Novak Đoković šest puta zaustavljen u borbi za titulu na US Openu, a podigao je četiri pehara.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković pokušaće da osvoji rekordnu 25. grend slem titulu na predstojećem US Openu, ali će mu put do istorije biti nikad teži. Srbin je u Njujorku do sada osvojio četiri pehara - 2011, 2015, 2018. i posljednji 2023. godine.