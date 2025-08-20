"Kakav apsurd": Amerikanka zbog pitanja Medvedevu navukla gnjev navijača

Amerikanka Sloun Stivens se nije baš najbolje snašla u novoj ulozi na US Openu.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković poražen je na startu US Opena u miks dublu sa sunarodnicom Olgom Danilović. Bolji od njih bili su Danil Medvedev i Mira Andrejeva u dva seta sa 4:2 i 5:3, a "šou" je ukrala Amerikanka Sloun Stivens. Nekadašnja šampionka Njujorka je po prvi put bila u ulozi analitičara ESPN-a, a tokom srpsko-ruskog duela oglasila se na instagramu i objavila video snimak sa Đokovićem.

Očigledno je bila impresionirana što ima priliku da prati najboljeg ikada, pa se pohvalila na društvenim mrežama. Ipak, nije imala priliku da ga intervjuiše jer je doživio poraz.

Mnogim ljubiteljima tenisa se nije dopalo ono što je Stvens pitala pobjednički par. Ona je sugerisala da je Mira "vukla" Danila tokom meča, što je zvučalo izuzetno neprofesionalno.

"Odličan meč. Danil, nosila te je tvoja prelijepa partnerka. Šta treba da uradiš da bi sljedeći meč igrao bolje?", upitala je nekadašnja teniserka, a da je pretjerala bilo je jasno odmah nakon odgovora Medvedeva:

"Mislim da treba da igramo isto. Veoma smireno. Veoma sam zahvalan Miri što me ne pritiska kada promašim, a na početku sam mnogo promašivao. Ali onda sam igrao sve bolje i bolje. Jako smo srećni što smo pobijedili u našem prvom zajedničkom meču. Bio je to sjajan trenutak".

Jedan od navijača je bio oštar i ocijenio pitanje Slouns kao "apsurdno", drugi je bio nešto blaži, pa je ocijenio intervju kao "neprofesionalan", dok se treći korisnik društvene mreže "X" zapitao "šta bi bilo da je pitanje bilo upućeno Miri umjesto Danilu?".