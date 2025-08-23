Rodžer Federer zbog Đokovića postao milijarder: Kad su pali svi rekordi našao je drugu zanimaciju

Kada je završio tenisku karijeru, Rodžer Federer je povukao niz dobrih poslovnih poteza i stekao nevjerovatno bogatstvo.

Izvor: Li Ying / Xinhua News / Profimedia

Nekadašnji švajcarski teniser Rodžer Federer jedan je od najboljih u istoriji svog sporta, vjerovatno odmah iza Novaka Đokovića, ali nakon igračke karijere nije u tom svijetu. Iako je sigurno bilo zanimljivih izazova, poput rukovođenja nekim turnirom ili uloge trenera nekoj mladoj nadi, Federer je odlučio da se u svijetu tenisa pojavljuje samo revijalno.

Umjesto sporta u kojem mu je Novak Đoković oborio gotovo sve najvažnije rekorde, Rodžer Federer je posvećen biznisu. I djeluje da mu dosta dobro ide, pošto je nedavno postao milijarder. Novac koji je od turnira i sponzora zaradio tokom igračke karijere Švajcarac je veoma dobro plasirao, pa je svoje bogatstvo uvećao nekoliko puta i sada je "težak" više od milijardu dolara!

Kako prenosi specijalizovani sajt "Forbes" Rodžer Federer je trenutno procijenjen na 1,1 milijardu dolara, a to je novac o kojem aktivni teniseri mogu samo da maštaju. Švajcarac je tokom karijere imao ogromnu zaradu od turnira i još veću od sponzorskih ugovora, ali čak ni on nije mogao da mašta da će mu bavljenje sportom donijeti ovakvo bogatstvo.

Koliko je Rodžer Federer zaradio u karijeri?

Kada bismo gledali samo zaradu na teniskim turnirima koje su igrali, Novak Đoković je ubjedljivo prvi. Srpski teniser do sada je prihodovao oko 188 miliona dolara od tenisa, što je preko 50 miliona više od najbližih pratilaca. Drugo mjesto zauzima Rafael Nadal sa oko 135 miliona dolara, a treći je Rodžer Federer koji je prihodovao 130 miliona dolara.

Pošto je prije dolaska Rafaela Nadala i Novaka Đokovića na veliku scenu Federer već stigao na prvo mjesto ATP liste, njegovi ugovori bili su daleko veći. Zbog elegantnog švajcarskog tenisera koji se do prije nekoliko godina smatrao najboljim svih vremena kompanije su morale duboko da zavlače ruku u džep, a tamo su pronalazili i posljednji cent koji će uložiti u kampanju.

Tako je samo kompanija "Najki" za dvadeset godina saradnje uplatila Rodžeru Federeru 150 miliona američkih dolara. Kada ga je "Uniklo" oteo američkoj kompaniji, morao je da bude i veoma izdašan. Za desetogodišnje sponzorstvo plaćeno je 300 miliona dolara, pa ne čudi što je Rodžer 2020. godine bio najplaćeniji sportista na cijelom svijetu.

Čak 16 godina uzastopno Rodžer Federer je bio najplaćeniji teniser svijeta, što i ne čudi kada se ima u vidu kakvu su sliku o njemu kreirali mediji. Prije Nadalove i posebno Đokovićeve dominacije Federer je poistovjećivan sa tenisom, pa mu je čak i pripisivana globalna popularnost koju sport vraća nakon burnog perioda u kojem niko nije uspio da postane centralna figura.

Kako je ulagao Rodžer Federer?

Švajcarski teniser je u finišu igračke karijere počeo da istražuje opcije za ulaganje, a kao jedna od najprimamljivijih pojavila se kompanija sportske opreme "On". Njegova supruga Mirka nosila je patike ovog brenda koji je u tom trenutku bio fokusiran na patike za trčanje. Osnovali su ga Švajcarci, bivši sportisti, koji su željeli kolegama da ponude adekvatnu opremu za rekreaciju i takmičenje.

Pretpostavlja se da Rodžer Federer ima oko 3 odsto udjela u vlasničkoj strukturi kompanije koja je osnovana 2010. godine, a koja je svetsku popularnost stekla baš u godinama kada je slavni sportista riješio da uloži u nju. Među osnivačima je i Oliver Bernhard, švajcarski "Ajronmen" koji je razvijao potpuno novu tehnologiju proizvodnje sportske opreme, ali "Najk" sa kojim je tada imao saradnju nije želio da pokrene novi projekat.

Kompanija je u međuvremenu ostvarila nevjerovatne poslovne uspjehe, pa je tako u 2024. godini zaradila čak 2,24 milijarde evra. Rizik koji je Federer preuzeo isplatio se za samo dvije godine, kada je On izašao na njujoršku berzu. Kompanija sada ima tržišnu kapitalizaciju od skoro 15 milijardi dolara, a njene akcije su porasle za 86% od IPO cijene, čineći Federerov udeo vrijednim više od 375 miliona dolara.

Kako će još da zarađuje Rodžer Federer?

Po svemu sudeći, Švajcarac će mnogo bolje žijveti nakon teniske karijere nego tokom nje. "Mislim da je to trajno. Mislim da će moći da to održi", kaže profesorka Delpi Nejroti o Federerov ulozi ambasadora za koju se i dalje otimaju brojni svjetski poznati brendovi.

Vidi opis Rodžer Federer zbog Đokovića postao milijarder: Kad su pali svi rekordi našao je drugu zanimaciju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shaun Brooks / Actionplus / Profimedia Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 11 11 / 11

Rodžer Federer i dalje ima ogromne ugovore sa sponzorima, ali za potpisivanje ugovora sa njim vlada veliko interesovanje i među kompanijama koje ga ranije nisu finansirale. Jednostavno, Rodžer Federer je veoma atraktivan korporacijama - kako zbog svoje karijere u kojoj nema mnogo mrlja, tako i zbog životnog stila u penziji. Švajcarca ne prate skandali, njegova porodica živi mirno, a postoje velike šanse da se i neko od njegove djece oproba u svijetu tenisa što bi čitavu familiju dodatno stavilo u fokus i time donijelo zaradu kompanijama.

Između ostalog, stručnjaci očekuju da će Rodžeru ogroman novac donijeti projekat započet prije nekoliko godina, a u kojem je on odmah prepoznao dobru ideju. Riječ je o kampanju razvoja biljne hrane koju je pokrenula čileanska kompanija, a koja bi mogla da privuče ogromnu pažnju u Evropi.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!