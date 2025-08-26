"Ko ti je to radio, užasno je": Cijeli svijet priča o frizuri Karlosa Alkaraza, ali ne jer mu dobro stoji

Pogledajte kako se Karlos Alkaraz promijenio u 24 sata na US Openu pošto se ošišao na ćelavo i skinuo bradu.

Španski teniser Karlos Alkaraz pobjedom je startovao na US Openu pošto je u prvom kolu bio bolji od domaćeg asa Rajlija Opelke 3:0 (6:4, 7:5, 6:4), međutim utisak je da niko ne priča o tenisu koji je predstavio. Iako je slavio ekspresno, za nešto više od dva sata, Alkaraz je pažnju privukao zbog svoje neuobičajene frizure.

Odlučio je Alkaraz da se ošiša "do glave" u Njujorku, a iako je mislio da će to dobro proći kod navijača, čini se da se većini ipak ne dopada. Tako su ga "izviždali" na stadionu Artuer Eš kada je pitao za mišljenje...

Carlos polls the crowd on the new haircut



I ne samo to, drugi teniseri čudili su se kada su ga sretali, a najzanimljivija reakcija svakako je ona Frensisa Tijafoa. Amerikanac nije mogao da se načudi šta je sebi uradio Alkaraz, pipao mu je glavu, a onda na konferenciji za medije sasvim iskreno poručio da ga je neko prevario.

"It's definitely terrible... that's my guy though."



"It's definitely terrible... that's my guy though."



pic.twitter.com/QgMHyqzoGw — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)August 25, 2025



"Užasno je. Katastrofalno je. Ne znam ko mu je rekao da je dobro", rekao je Frensis Tijafo koji se posebno iznenadio jer je vidio Alkaraza dan ranije, sa gustom crnom kosom i bradom, koje su mu očigledno dosadile.

"Htio sam nešto svježe za turnir, da bude nešto novo, da počnem turnir na pravi način. Ovo odgovara US Openu", nasmijao se Alkaraz koji će u u drugom kolu igrati protiv Italijana Belučija koji se nije namučio u prvom kolu, pošto mu je Džang iz Kine predao na 2:1.

Šta vi kažete, da li vam se dopada Alkarazova frizura?