"Ko ti je to radio, užasno je": Cijeli svijet priča o frizuri Karlosa Alkaraza, ali ne jer mu dobro stoji

"Ko ti je to radio, užasno je": Cijeli svijet priča o frizuri Karlosa Alkaraza, ali ne jer mu dobro stoji

1

Pogledajte kako se Karlos Alkaraz promijenio u 24 sata na US Openu pošto se ošišao na ćelavo i skinuo bradu.

Svi pričaju o Alkarazovoj frizuri Izvor: YouTube/US Open Championships/Screenshot

Španski teniser Karlos Alkaraz pobjedom je startovao na US Openu pošto je u prvom kolu bio bolji od domaćeg asa Rajlija Opelke 3:0 (6:4, 7:5, 6:4), međutim utisak je da niko ne priča o tenisu koji je predstavio. Iako je slavio ekspresno, za nešto više od dva sata, Alkaraz je pažnju privukao zbog svoje neuobičajene frizure.

Odlučio je Alkaraz da se ošiša "do glave" u Njujorku, a iako je mislio da će to dobro proći kod navijača, čini se da se većini ipak ne dopada. Tako su ga "izviždali" na stadionu Artuer Eš kada je pitao za mišljenje...


I ne samo to, drugi teniseri čudili su se kada su ga sretali, a najzanimljivija reakcija svakako je ona Frensisa Tijafoa. Amerikanac nije mogao da se načudi šta je sebi uradio Alkaraz, pipao mu je glavu, a onda na konferenciji za medije sasvim iskreno poručio da ga je neko prevario.


"Užasno je. Katastrofalno je. Ne znam ko mu je rekao da je dobro", rekao je Frensis Tijafo koji se posebno iznenadio jer je vidio Alkaraza dan ranije, sa gustom crnom kosom i bradom, koje su mu očigledno dosadile.

"Htio sam nešto svježe za turnir, da bude nešto novo, da počnem turnir na pravi način. Ovo odgovara US Openu", nasmijao se Alkaraz koji će u u drugom kolu igrati protiv Italijana Belučija koji se nije namučio u prvom kolu, pošto mu je Džang iz Kine predao na 2:1.

Šta vi kažete, da li vam se dopada Alkarazova frizura?

Anketa

Da li vam se dopada frizura Karlosa Alkaraza?

  • Da, vrhunski izgleda

    33.33% (1)

  • Nije nešto, ali njemu dobro stoji

    0% (0)

  • Ne, nikome ne stoji ta frizura

    0% (0)

  • Šta znam, nije loše kao što drame

    66.67% (2)

Da li vam se dopada frizura Karlosa Alkaraza?

Rezultati

zole

Možda je imao vaške

