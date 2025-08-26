logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Karlos Alkaraz sve šokirao izgledom na US Openu: "Kao Dejvid Bekam iz 2000. godine"

Karlos Alkaraz sve šokirao izgledom na US Openu: "Kao Dejvid Bekam iz 2000. godine"

0

Španski grend slem šampion napravio veliku promenu u svom izgledu.

Alkaraz nova frizura na US openu Izvor: Instagram/usopen

Španski teniser Karlos Alkaraz (22) na početku US Opena ne izgleda kao ranije. Ošišao se do glave mašinicom i u "retro" opremi Najkija podsetio sve na fudbalske zvijezde od prije četvrt veka. S tim u vezi i zvanični nalog US Opena na društvenim mrežama našalio se na njegov račun: "Dejvide Bekame iz 2000. godine, dobro došao nazad".

Alkaraz se ošišao pred svoj meč 1. kola protiv Amerikanca Rejlija Opelke kojeg je savladao sa 3:0 u setovima. Alkaraz ima realnu šansu da prestigne Janika Sinera. Italijanski "Broj jedan" i branilac titule moraće da ostvari bolji rezultat od Španca da bi odbranio prvo mjesto na ATP listi.

Očigledno bez želje da ga bilo šta remeti u borbi za veliki uspjeh, Alkaraz je pribjegao drastičnoj mjeri i potpuno promijenio izgled. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tenis Karlos Alkaraz US open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC