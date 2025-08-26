Karlos Alkaraz sve šokirao izgledom na US Openu: "Kao Dejvid Bekam iz 2000. godine"

Španski grend slem šampion napravio veliku promenu u svom izgledu.

Izvor: Instagram/usopen

Španski teniser Karlos Alkaraz (22) na početku US Opena ne izgleda kao ranije. Ošišao se do glave mašinicom i u "retro" opremi Najkija podsetio sve na fudbalske zvijezde od prije četvrt veka. S tim u vezi i zvanični nalog US Opena na društvenim mrežama našalio se na njegov račun: "Dejvide Bekame iz 2000. godine, dobro došao nazad".

Alkaraz se ošišao pred svoj meč 1. kola protiv Amerikanca Rejlija Opelke kojeg je savladao sa 3:0 u setovima. Alkaraz ima realnu šansu da prestigne Janika Sinera. Italijanski "Broj jedan" i branilac titule moraće da ostvari bolji rezultat od Španca da bi odbranio prvo mjesto na ATP listi.

Očigledno bez želje da ga bilo šta remeti u borbi za veliki uspjeh, Alkaraz je pribjegao drastičnoj mjeri i potpuno promijenio izgled.