Cijeli Njujork gledao suze Bena Šeltona: Mladi Amerikanac je prvi put mora da odustane

Amerikanac Ben Šelton je prvi put u karijeri predao meč i to na domaćem terenu na US Openu. Profitirao je Adrijan Manarino.

Cijeli US Open je bio u šoku kada je poslije tri sata tenisa i nakon gubitka četvrtog seta Ben Šelton predao meč Adrijanu Manarinu. Bilo je 6:3, 3:6, 6:4, 4:6 i kada je trebalo da izađu na odlučujući set odustao je Amerikanac. Sjeo je na svoje mjesto i počeo da plače.

Bio je ovo prvi put u 178 mečeva u karijeri da je Šelton predao meč, a razlog za to je povreda ramena. Morao je da se povuče sa domaćeg terena, a nakon toga su došle nove loše vijesti za Amerikance kada je Frensis Tijafo ispao od Jana Lenarda Štrufa.

Dok se Tijafo "sklonio" iz žrijeba Novaku Đokoviću, Šelton je ovim povlačenjem prvo olakšao Jiržiju Lehečki, a zatim i Karlosu Alkarazu. Pogledajte odustajanje Bena Šeltona:

Nije lako palo ovo Amerikancu. Šelton igra sezonu karijere. Došao je na US Open kao šesti, sada ima šansu da bude peti, ali vrlo vjerovatno će ostati na šestom ili pasti na sedmo mjesto. Što se US Opena tiče polufinale iz 2023. će mu ostati najbolji rezultat, a ove sezone je u Australiji bio u polufinalu, u Parizu je stigao do četvrtog kola, a na Vimbldonu do četvrtfinala.