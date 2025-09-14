Oblik Sevil novi svjetski šampion na 100 metara: Jamajka prvi put ima vladara od Juseina Bolta

Oblik Sevil donio je veliko slavlje svojoj zemlji, postao je svjetski šampion i dobio kompliment - "nasljednik Bolta".

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Oblik Sevil postao je svjetski šampion u disciplini u kojoj je vladao Jusein Bolt tokom karijere. Riječ je o trci na 100 metara, na Svjetskom prvenstvu u Tokiju u kojoj je Jamajčanin stigao za 9,77 sekundi. Na taj način ova zemlja dobila je novog svjetskog prvaka, još od 2017. kad se Bolt penzionisao.

Sevil je bio bolji od Noe Lajlsa koji je svjetski šampion iz 2023, a potom osvajač zlatne medalje na Olimpijskim igrama 2024. Američki atletičar završio je kao treći trkač u ovoj disciplini, što je veliki šok, pošto je ovo njegov prvi poraz u bilo kojoj starosnoj dobi u ovoj trci. Lajls je 100 metara pretrčao za 9,89 sekundi. Na drugom mjestu našao se Kišejn Tompson koji je do cilja stigao za 9,82 sekunde.

Sevil je pred 70.000 ljudi u samom finišu uspio da zablista i ponovo obraduje Jamajku u atletici, mada se može reći da uspjeh nije bio neočekivan. Momak koji ima 24 godine već radi sa bivšim trenerom Useina Bolta Glenom Milsom, te se dobar rezultat naslućivao.

Nakon što je postao nasljednik jednog od najvećih svih vremena Sevil je rekao: "Želim da ga (Juseina Bolta) vidim, da popričam sa njim jer je cijelom svijetu rekao da ću biti šampion. Ali svi ignorišu ono što je rekao. Sada sam dokazao, čak i pred njim, da sam šampion", rekao je.

Nastavio je Sevil:

"Ovo je novo poglavlje za mene, osvajanje zlata. Tokom godina sam pokazao talenat i pokazao svojoj klasi da sam kandidat za medalju", rekao je svjetski šampion, a onda je osvrnuo i na nedavnu povredu skočnog zgloba.

"Bila je to kratka sezona sa povredama, nisam imao mnogo trka iza sebe, ali svaki put kada sam se pojavio ovdje, trčao sam brže i bolje nego ikad. Bio sam veoma uzbuđen zbog stvari koje sam vidio", ispričao je.

Mladi Jamajčanin koji se takmiči u disciplini sprinteva već je nizao velike uspjehe. Na Svjetskom prvenstvu 2022, a onda ponovo 2023. stigao je do četvrtog mjesta i uvijek je malo falilo da dođe do medalje. Ove godine to je uradio sa stilom, tako što je srušio svjetskog šampiona! Na taj način Sevil je osvojio prvu zlatnu medalju u seniorskoj konkurenciji.

