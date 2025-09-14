"Sad bih sebe išamarala": Legendarna Hrvatica u suzama - došla po medalju, a ponovila rezultat iz 2023.

Sandra Elkasević vidno je bila nezadovoljna svojim rezultatom na Svjetskom prvenstvu.

Atletičarka Sandra Elkasević (35), poznatija kao Perković, ovog puta nije uspjela da oduševi naciju u domovinini i donese još jednu medalju. Hrvatska predstavnica je na Svjetskom prvenstvu u Tokiju u konkurenciji bacanja diska zauzela peto mjesto, baš kao i 2023

Nakon što je dugi niz godina tradicionalno donosila medalje Hrvatskoj, ovog puta Sandra nije imala priliku da ponovi uspjeh i zbog toga je bila vidno ljuta. Dvostruka olipijska i svjetska šampionka, ali i sedmostruka šampionka Evrope plakala je poslije neuspjeha na takmičenju. "Zagrijavanje je bilo dobro, imala sam 64 unutra u prva dva pokušaja.Bacila sam 65, znala sam da je to tek prvi hitac, a druga dva sam baš išla iz sve snage", počela je.

"Svaki drugi je bio bolji od prvog, žal ostaje jer to su hici koji prelaze oko 67,8 metara. Onda sam povlačila kukove, pokušavala samo rukom, a tu nema snage jer sve ide od njih. Na kraju, završila sam kao peta, bila sam četvrta u posljednjoj seriji. Vidjela sam da ulazim u posljednji hitac, bolje da ga nisam ni bacila", rekla je poslije poraza legendarna Hrvatica.

Iako je Sandra otkrila da ne razmišlja o penziji, ostaje žal jer nije uspjela da ponovi uspeh iz 2017. kad je u Lonodnu bila zlatna ili makar iz 2022. kad se okitila srebrom.

"Žao mi je, ta dva hica, ne znam koji mi je ljepši bio od ta dva, ali najvažnije što sam se vratila i pokušala. Znala sam da se rješava u prve tri serije, dugo traje, velike vrućine, ne možeš da držiš fokus."

"Alman je bacila dalje, ona je u grču, 16. joj je Svjetsko prvenstvo, ne može da osvoji zlatnu medalju. I kada je vidjela da niko od nas ne može, da sam se ugasila i bacila 65 metara, ona je prebacila. Ali nisam došla da lovim nju, došla sam da prebacim sebe - da svi budu ponosni, jer smo se trudili i radili."

Otkrila je atletičarka da bi problem mogao biti i manjak takmičenja na visokim nivoima.

"Nakon Amerike smo ušli u karantin, cijela sezona je bila divlja. Valjda mi nedostaje takmičenja na velikim nivoima, tako je lijep bio ritam, lijep kuk, ruka, kao u dobra stara dobra vremena. Plakala sam ja i kao klinka 2009. Je** te, teško je biti ja u mojoj glavi, sad bih sebe najradije išamarala. Plačem kao da sam došla kao veliki favorit, a došla sam kao jedanaesti. Znam koliko vrijedim", poručila je Sandra kroz suze.

