Olimpijske igre u Parizu koštale 700 miliona evra više od planiranog

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Godinu dana nakon spektakularnog završetka Olimpijskih i Paraolimpijskih igara u Parizu, javnost i dalje diskutuje o finansijskim implikacijama jednog od najsigurnijih, ali i najskupljih sportskih događaja u istoriji.

olimpijske igre Izvor: Shutterstock

Prema izveštaju francuskog nacionalnog tijela za reviziju računa (Cour des Comptes) iz juna 2025, ukupni troškovi za državu premašili su 5,9 milijardi evra, što je približno 700 miliona evra više od inicijalnih procjena od oko 5,3 milijarde evra koje je predsjednik ovog tijela Pjer Moskovici dao 2024. godine.

Ovo prekoračenje je uglavnom posljedica nepredvidivih troškova u infrastrukturi i bezbjednosti, posebno u kontekstu terorističkih prijetnji.

Ipak, organizacioni komitet Pariz 2024 je završio sa viškom od 76 miliona evra u svom budžetu od 4,45 milijardi evra, zahvaljujući snažnim prihodima od karata i sponzorstava.

Podsjetimo, preliminarne procjene 2023. godine su bile da će ukupno Olimpijske igre u Parizu koštati najviše 2.44 milijarde evra.

SRBIJA OSVOJILA PET MEDALJA

Izvor: Abel F Ros / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srbija je osvojila ukupno pet medalja, tri zlatne, jedno srebro i jednu bronzu, što je bilo dovoljno za 26. mjesto na ukupnoj listi osvajača odličja na Igrama u Parizu.

Zlato su osvajali srpski vaterpolisti, teniser Novak Đoković i strelci Zorana Arunović i Damir Mikec, srebrno odličje uzela je Aleksandra Perišić u tekvondou, a bronzu su uzeli košarkaši Srbije.

(MONDO)

Tagovi

Olimpijske igre 2024 Pariz

