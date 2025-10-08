Novak Đoković povraćao na terenu a kladionice kažu "osvaja Šangaj"

Novak Đoković na mastersu u Šangaju igra protiv sebe, rivala, povreda i izuzetno teških vremenskih uslova, ali je i dalje prvi favorit za osvajanje trofeja i pisanje istorije.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković ređa pobede u paklenim uslovima na mastersu u Šangaju, a njegovi najveći konkurenti ili nisu stigli na ovaj turnir ili su već ispali sa njega. Zbog svega toga, mnogi smatraju da je vrijeme za 41. masters titulu Novaka Đokovića, rekordera po broju trofeja sa turnira iz serije 1000.

Do nove titule ostala su još tri koraka, a uprkos tome što vrućina i vlažnost vazduha najviše smetaju najiskusnijem teniseru iz svjetskog vrha, Novaku se daju ogromne šanse da stigne do trofeja. Bila bi to najveća titula za Đokovića u 2025. godini, ali i pokazatelj mladima da i dalje nema namjeru da im prepušta pehare sa velikih takmičenja!

Ko je prvi favorit?

Najbolji teniser na svijetu u ovom trenutku, španski igrač Karlos Alkaraz, odustao je od nastupa na masters turniru u Šangaju i nije se ni pojavio u Kini ove nedjelje. Završnicu turnira neće igrati ni naredna trojica na listi - do sada su sa turnira ispali Janik Siner koji je predao meč, odnosno Aleksander Zverev i Tejlor Fric koji su poraženi prethodnih dana.

To znači da je Novak Đoković najbolje plasirani teniser u završnici turnira, a eventualnim osvajanjem titule mogao bi da prestigne Frica i ponovo se vrati na četvrto mjesto ATP liste. Međutim, mnogo je bitnije da Đoković osvoji trofej jer već dugo traje post na najvećim svjetskim turnirima. Nakon osvajanja zlata na Olimpijskim igrama - koje nisu ATP turnir - osvojio je samo jednu titulu.

Kladionice smatraju da bi to moglo da se prekine u Šangaju, pa Đokoviću daju najveće šanse. Kvota da će Novak Đoković osvojiti masters u Kini trenutno je oko 2,50. Iza Đokovića se nalaze Aleks de Minor (5,00), Holger Rune (7,00), Danil Medvedev (7,50), Jirži Lehečka (8,50) i drugi teniseri.

Kakav je Novakov put do titule?

Nakon što su ispali neki od najboljih tenisera na svijetu, Đokoviću se "otvorio" žrijeb na putu do 41. masters titule. Već se zna da će Novak Đoković u četvrtfinalu mastersa u Šangaju igrati protiv belgijskog tenisera Zizua Bergsa, trenutno 44. igrača planete. On će biti veliki izazov, ali ne i neprelazna prepreka za najboljeg tenisera svih vremena.

U projektovanom polufinalu turnira Novak Đoković bi igrao protiv boljeg iz meča Holger Rune (10) - Valentin Vašero (204. na svijetu). Teniser iz Monaka nema mnogo iskustva, ima samo jedno učešće na grend slemovima i ovo mu je ubjedljivo najbolji turnir u karijeri. Naravno, bila bi ogromna senzacija ako bi izbacio Danca, pa mnogi već sada vide Runea u polufinalu Šangaja.

Na drugoj strani kostura još nisu odigrani mečevi osmine finala. Parovi koji su na programu u srijedu su Rinderkneš - Lehečka, Borgeš - De Minor, Ože-Aljasim - Muzeti i Tien - Medvedev. Četvorica pobjednika nastupiće u četvrtfinalu, a iz ovog dijela žrijeba jedan momak će se naći u finalu i boriti za trofej u Šangaju.

Šta je Đokoviću najveća prepreka?

Za sada se čini da Novaku Đokoviću ne prave najveće probleme njegovi rivali na terenu, već užasni uslovi za igranje tenisa. Malo ga je na tu temu pecnuo Danil Medvedev, a na svakom susretu koji je do sada igrao vidjelo se kakve muke Novak Đoković ima. Izuzetno mu je teško da ostane fokusiran na meč ako zbog teških uslova povraća, traži pomoć medicinskog tima ili se povređuje pa zbog toga mora da igra pod lijekovima protiv bolova.

Tenisere ovih dana muče izuzetno visoke temperature u Šangaju, ali i vlažnost vazduha zbog koje ne može normalno da se diše. Novak Đoković je tokom mečeva više puta ukazivao na taj problem, a šta tek reći za situaciju koja je zadesila djevojke... Teniserke ovih dana igraju u Vuhanu, gdje se Ema Radukanu onesvijestila tokom meča!

"Pričao sam već da su uslovi isti za sve, ali je zaista brutalno. Vlažnost vazduha je veća od 80 odsto iz dana u dan. Svi moramo sa tim da se nosimo. Za mene je to malo veći izazov zbog godina. Hanfman je odigrao sjajan meč, jedan moj osrednji gem bio mu je dovoljan da osvoji set. Odlično je servirao, nisam uspijevao da 'pročitam' njegov servis, snažno je udarao svaku lopticu", rekao je Novak nakon jednog od mečeva koje je pobijedio u Šangaju.

