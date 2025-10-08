logo
"Da li igrači moraju da umru na terenu?": Stigao odgovor ATP na probleme u Šangaju

"Da li igrači moraju da umru na terenu?": Stigao odgovor ATP na probleme u Šangaju

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Masters u Šangaju donio je veoma teške uslove za igru teniserima, zbog čega se oglasio i ATP.

ATP o problemima na turniru u Šangaju Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Masters u Šangaju donio je veliki broj iznenađenja, kakva nismo imali priliku da viđamo na mnogim turnirima. Novak Đoković je u vidno lošem stanju napustio teren u posljednjem dvoboju, Ema Radukanu se umalo onesvijestila tokom meča, a problemi nisu izostali i u ostalim susretima. Zbog toga je "Rojters" zatražio odgovore od nadležnih, ali ATP nije imao konkretan odgovor do da istakne da je sve i dalje u granicama normale.

Za tenisku sezonu nema odmora, turniri se neprestano nižu na različitim kontinentima i u različitim gradovima. Ma koliko se trudili igrači da budu na visokom nivou, povrede je teško zaobići, ali to nije jedino što pravi problem teniserima. Turnir u Kini i velika vlažnost vazduha još jedna su prepreka. Novak Đoković je povraćao u drugom i trećem kolu, a situacija je bila toliko loša da je Holger Rune upitao sudiju u da li igrači moraju da "umru na terenu" zbog vrućine i vlažnosti.

Kako bi se jednostavno objasnilo u čemu je problem igrača, dovoljno je reći da temperature tokom prvih mečeva dostižu 30 stepeni Celzijusa, a vlažnost vazduha vrlo često je i 80 posto. Zbog toga igrači poput Hamada Međedovića, Kaspera Ruda, Tomaša Mahača, Janika Sinera, Davida Gofana nisu uspjeli da izdrže susrete, drugi reket svijeta takođe je povraćao u jednom od mečeva, a ostali su predavali mečeve ili se povlačili zbog bolesti i povreda.

Novak Đoković takođe je prokomentarisao probleme koje teniseri imaju u Kini.

"Isto je za svakog igrača na terenu, ali je brutalno. Neopisivo je kada imate preko 80 posto vlažnosti vazduha iz dana u dan, posebno za momke kada igraju tokom dana na vrućini, sa suncem, još je teže", rekao je najbolji svih vremena.

Šta je ATP rekao o problemima u Kini?

ATP je na upućena pitanja "Rojtersa" dalo odgovor da je spremno za promjene, ali i da sve što se radi je i dalje prihvatljivo, s obzirom na to da su u konstantnoj komunikaciji sa medicinskim timom i igračima.

"Tim ATP medicinskih službi paralelno sprovodi nekoliko mera u slučajevima ekstremne vrućine, kako bi se zaštitilo zdravlje igrača tokom takmičenja", saopštilo je upravno tijelo za "Rojters" putem mejla.

"Sve je i dalje pod aktivnim razmatranjem i dodatne mjere, uključujući sprovođenje zvanične politike zagrevanja, trenutno se procjenjuju u konsultaciji sa igračima, turnirima i medicinskim stručnjacima", pojašnjeno je.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

