Belinda Benčić objavila poruke: "Prijete mi i zovu me prljavom ku*vom"

Belinda Benčić, 15. igračica svijeta, na društvenim mrežama podijelila je prijeteće poruke koje dobija redovno dobija.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Nije rijedak slučaj da sportisti na društvenim mrežama dobijaju prijeteće poruke. U velikom broju slučajeva klevete stižu zbog izgubljenih mečeva, a onima koji prijete razlog za to je prokockan novac... Nema sumnje da se ovome mora stati na put, a javno prikazivanje profila onih koji šalju neshvatljive poruke možda je jedno od rješenja. Tako je Belinda Benčić jedna od teniserki koja je riješila da javno reaguje.

Još je i Aleksandra Krunić govorila o problemima na društvenim mrežama i kako joj vrlo često stižu prijeteće poruke. Ali to nije slučaj samo sa srpskim sportistima, pošto je i teniserka hrvatskog porijekla nedavno objavila neprijatne poruke iz inboksa.

Na instagram profilu podijelila je objave u kojima je teniserka trojicu pratilaca javno prozvala. Tako je napisala: "Jedna glasi: 'Ne znaš kako da držiš teniski reket. Trebalo bi bolje da držiš pe*ise. Mislim da imaš mnogo iskustva kao prostitutka.' Drugi korisnik - čija profilna fotografija prikazuje (najvjerovatnije njegovu) djecu - čak poziva na seksualno nasilje i govori da sam prljava ku*va."

Belinda je na kraju riješila i da ironičnim komentarom nasmeje ljude na instagramu, pa je kao najbolju vijest dana izdvojila komentar u kojem je samo nazvana 'gubitnicom'.

Ipak, postoje i zaista lijepe vijesti, pošto je istakla da dobije i pozitivne komentare: "Naravno da dobijam i toliko poruka podrške. Ne zaboravimo to - vi me održavate".

Bonus video:

Pogledajte 00:15 Novak Đoković aplaudira Marinu Čiliću Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

(MONDO)