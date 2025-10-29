Oglasio se Partizan zbog pogibije mladog sportiste: "Potreseni smo, stradalo dijete iz našeg kluba"

Crno-bijeli reagovali saopštenjem nakon što je mladi član džudo kluba Partizan stradao tokom noći u saobraćajnoj nesreći.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Jugoslovensko sportsko društvo Partizan oglasilo se povodom strašne saobraćajne nesreće u kojoj je preminuo član džudo kluba Partizan. Tokom noći, na auto-putu kod Novog Sada, prevrnuo se kombi koji je prevozio mlade džudiste Partizana sa takmičenja i tom prilikom stradao je jedan sportista.

"Duboko smo potreseni tragičnom saobraćajnom nesrećom u kojoj je stradalo dijete iz našeg džudo kluba", navodi se u saopštenju JSD Partizan i dodaje:

"U ime Jugoslovenskog sportskog društva Partizan, izražavamo najiskrenije saučešće porodici nastradalog i podršku povrijeđenima. Ovo je nenadoknadiv gubitak za njihove porodice, za naš klub i za cijelu sportsku zajednicu", poručeno je u kratkom saopštenju iz kluba.

Oglasio se MUP o nesreći

Na državnom putu prvog A reda, u pravcu Novi Sad - Beograd, jutros oko 03.47 časova došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je jedna osoba poginula, a više osoba je povrijeđeno.

Prema dosadašnjim informacijama, iz za sada neutvrđenih razloga došlo je do prevrtanja kombi vozila marke "opel vivaro", beogradskih registarskih oznaka, kojim je upravljao S. S. (1982). U vozilu se nalazilo osmoro maljoletnih putnika uzrasta od 13 do 16 godina, koji su članovi džudo kluba Partizan iz Beograda i vraćali su se sa međunarodnog sportskog kampa i takmičenja u Azerbejdžanu, navodi se u saopštenju.

Jedan maloljetni putnik, star 16 godina, preminuo je na licu mjesta, dok je osam osoba, među kojima i vozač, sa povredama različitog stepena, prevezeno u Klinički centar Vojvodine u Novom Sadu.

Alkotestiranjem je utvrđeno da vozač kombija nije bio pod dejstvom alkohola. Na mjestu događaja uviđaj je u toku, po nalogu nadležnog javnog tužioca.