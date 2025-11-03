"Muka mi je, svi se nerviramo zbog toga": Kecmanović zna šta je najveći problem koji mora hitno da riješi

Miomir Kecmanović je poslije pobjede na turniru u Atini rekao da je i njemu više muka od dramatičnih mečeva i da se zato svi nerviraju u njegovom timu. /Od izvještača MONDA iz Atine./

Miomir Kecmanović prošao je u osminu finala turnira u Atini. Poslije drame i dva odigrana taj-brejka slomio je otpor Kamila Majeržaka - 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). Sat vremena kasnije pojavio se na konferenciji za medije i prvo je upitan da analizira dosadšnji tok sezone.

"Ukupno bih rekao da nije bila toliko dobra, osim titule sa početka godine i dobrog početka. Nije kao što sam mislio da će biti. Ima dosta stvari na kojima moramo da radimo i nadam se da ćemo naredne godine biti tamo gdje želimo", počeo je Kecmanović.

Zatim je prokomentarisao meč i dva odigrana taj-brejka.

"Bio sam bolji u poenima koji su bili bitni, bilo je neizvjesno. Mnogo puta tokom godine sam gubio u trećem setu i u taj-brejku. Vrijeme je bilo da to pređe na moju stranu."

"Naravno da nastavljam sa Viktorom"

Potvrdio je Miša da će i naredne sezone da radi sa trenerom Viktorom Troickim.

"Zabavno je. Volim da radim sa njim. Dobro se slažemo, imamo slične probleme na terenu. Lijepo je razgovarati sa nekim ko je bio pri vrhu. Nastavićemo saradnju, nema razloga da se zaustavimo sada."

Priznao je da uživa u Grčkoj i da nije očekivao da će mu tako lijepo biti u Atini.

"Fantastično je iskustvo, nisam mislio da će biti ovako dobro, slično je kao u Beogradu. Srećan sam što sam ovdje. U narednim godinama češće ću da dolazim ovdje", rekao je Miomir i dodao da zna kako treba da igra protiv Darderija u narednom kolu.

"Muka mi je, svi se nerviramo zbog toga"

Miomir se ove sezone praktično "pretplatio" na drame. Imao je "milion" mečeva koji su riješeni ili poslije drame u trećem setu ili poslije taj-brejkova. Slično je bilo i protiv Poljaka. Ne krije da ga to frustrira.

"Da, ove godine me baš hoće u tom smislu. Ne znam, nerviram se, svi se nerviramo. Cijeli tim se nervira, svima je preko glave ove sezone i svih mečeva koje sam gubio na takav način. Nije lijep osjećaj, bude ti muka. CImaš se, radiš, onda dođe meč i dešavaju se takve situacije. Okej, nekad neko odigra kada treba, pogodi, desiće se. Ali, ima dosta puta kada sam ja kriv i u tim momentima ne odigram kako bi trebalo i kako znam da mogu. Nerviramo se. Nadamo se nekako da će poslije svega ovog a da se vrati što kaže moj kondicioni.Vjerujemo u to. I to je to."

"Nisam vidio Šortsa, znam šta moram da popravim"

Sezonu srpski igrač završava sa titulom iz Delrej Biča, tamo je slavio i u singlu i u dublu. Zna da mora mnogo toga da popravi u narednoj sezoni.

"Zadovoljan sam što sam uspio da osvojim turnir poslije pet godina, to je pozitivno. Ne znam, ima dosta stvari na kojima smo radili, koji su se na momente pokazivali na terneu, kada god sam to radio, rezultati su bili dobri. Da se nađe način da to češće radim i da budem konstantniji, imam dosta oscilacija i padova, što se vidi godinama. Posebno u drugom dijelu sezone. Kada bih to uspio da popravim, bio bih dosta bolje rangiran. Bio bih negdje i nosilac. Svašta bi drugačije bilo, drugačije bi išlo. Dok ne probijem i ne dođem dotle. Biće mučenje."

Istakao je da nije vidio Ti Džej Šortsa u publici na njegovom meču, a onda je upitan i da li će u narednoj sezoni više da igra u dublu.

"Sa kim? To pojma nemam, dogovorimo se par nedjelja unaprijed, čak i na dan turnira. To je stvarno tako da nikada nema pravila. Ne volim puno da igram dubl. Pogotovo kada su ovi manji turniri, moraš da igraš dan za danom, više mečeva. Ako imaš dug meč singla, umara. Ponekad je dobro za trening i samopouzdanje, kada odeš daleko negdje onda koristiš to da igraš više mečeva. Zavisi od plana i rasporeda i vidjećemo kako će da ide."

Za kraj je dobio pitanje da li bi prije izabrao grčki giros u Atini ili američki burger na Floridi.

"Ufff, giros ovdje", nasmijao se Kecmanović.

