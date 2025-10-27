Miomir Kecmanović se plasirao u drugo kolo Mastersa u Parizu!

Miomir Kecmanović savladao Aleksandra Kovačevića.

Izvor: Yuichi YAMAZAKI / AFP / Profimedia

Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo mastersa u Parizu, pošto je pobijedio 64. igrača svijeta Aleksandra Kovačevića iz SAD poslije tri seta, 6:4, 1:6, 7:6 (2).

Kecmanović, 53. teniser svijeta, pobijedio je poslije dva sata i 23 minuta.

Kovačević je u prvom setu poveo 2:0, a Kecmanović je uspio da vrati brejk u trećem gemu, a zatim i da napravi još jedan brejk i da preokrene na 5:3.

On je zadržao prednost brejka i poveo u meču.

Kovačević je zaigrao bolje u drugom setu, oduzeo je servis Kecmanoviću u četvrtom i šestom gemu i izborio je treći set.

U trećem setu nije bilo brejka, nakon što je Kecmanović propustio da iskoristi brejk i meč loptu u 10. gemu i odigran je taj-brejk, koji je srpski teniser dobio 7:2 poslije druge meč lopte.

Kecmanović će u drugom kolu igrati protiv Argentinca Fransiska Serundola, koji je pobijedio bh. tenisera Damira Džumhura 6:3, 6:3.