Kecmanović nije htio da pruži ruku protivniku: Srbin i Francuz pobjesnili, poslije meča nastala frka

Miomir Kecmanović i Aleksandar Miler bili su poslije poraza od Simonea Bolelija i Andree Vavasorija jako nervozni. Srbin nije pružio ruku, a Francuz je ušao u ozbiljnu raspravu.

Izvor: X/@tennismasterr/Printscreen

Muka za mukom za Miomira Kecmanovića. Ne ide mu dobro u posljednje vrijeme, a na turniru u Stokholmu je izgubio dva meča u istom danu. Nakon poraza u singlu poražen je i u dublu, a nakon kraja duela nije želio da se rukuje sa rivalima, što je podiglo priličnu prašinu u svijetu tenisa.

Kecmanović je prvo izgubio u singlu od Tomasa Ečeverija 6:4, 4:6, 6:3, a zatim ga je u dublu izbacio italijanski par Simone Boleli - Andrea Vavasori. Igrao je sa Aleksandrom Milerom Kecmanović i na kraju je poslije 6:4 u prvom setu za njih u drugom bilo 6:1 za Italijane. Nakon pobjede u super tajbrejku 10:5 prišli su Italijani na mrežu, a onda je nastao problem. Pogledajte:

Kecmanović decided not to shake hands after a 3rd-set tiebreak loss to Bolelli/Vavassori.



His partner, Alexander Muller, did shake hands but also got involved in a lengthy discussion with the pair at the net.



Unfortunately, I only arrived at the end, so I missed the reason…pic.twitter.com/oOikLGkis3 — Tennis Masterr (@tennismasterr)October 16, 2025

Šta se desilo?

Očigledno su Italijani nečim propisno iznervirali, ne samo Srbina nego i njegovog dubl partnera. Prvo je Kecmanović prišao i nije želio da se pozdravi na mreži, a onda je i Aleksandar Miler pružio ruku, ali se dugo prepirao sa Italijanima. Nešto je Francuzu i Srbinu zasmetalo, za sada ne znamo šta dačno.