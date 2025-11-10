logo
Hrvati u Rijeci planirali linč djece iz Srbije: "Krenuli su ka nama, imali su palice"

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
Još jedan u nizu skandaloznih događaja u Hrvatskoj dogodio se u Rijeci, gdje su meta bila djeca karatisti iz Srbije.

Mladi srpski karatisti napadnuti u Hrvatskoj Izvor: Youtube/RTL/Printscreen

Nestabilna situacija u regionu traje već danima, pošto huligani sa motkama i pod fantomkama širom Hrvatske pokušavaju da razbiju tragove srpske kulture. Jedan od potencijalno najvećih incidenata u tom nizu spriječen je u subotu uveče u Rijeci, gdje su djeca karatisti iz Srbije učetvovala na Balkanskom prvenstvu.

Policija je dobila dojavu o okupljanju sumnjive grupe u blizini "Centra Zamet", gdje se održava Prvenstvo Balkana u karateu, a zatim je spriječen incident. Pretpostavlja se da su meta bila djeca iz Srbije, a pomoć je zatražio trener juniora iz Srbije, koji je primijetio grupu mladića s kapuljačama kako im se ubrzano približava. Nakon što su organizatori pozvali policiju, grupa naoružanih mladića među kojima je bilo i maloljetnika locirana je u blizini.

"Uočio sam veću grupu lica kako su stavili fantomke, palice i krenuli prema nama. Uspio sam djecu da vratim u salu i nakon toga obavijestio organizatore i predstavnike Karate federacije Srbije. Oni su tu kružili dok nije došla policija, kada su vidjeli policiju, počeli su da se udaljavaju", ispričao je trener Miloš Rauković za hrvatski RTL.

Izjava Miloša Raukovića o napadu na Srbe u Hrvatskoj.
Izvor: Youtube/RTL

Predsjednik Hrvatskog karate saveza Davor Cipek izvinio se gostima iz Srbije zbog neugodnosti. "Naravno da sam se karate delegaciji iz Srbije, koja je ovdje došla s 200 sportista, izvinio na svim onim neugodnostima koje su možda doživjeli tokom jučerašnjeg dana", rekao je Cipek.

Predsjednik Karate federacije Srbije Slavoljub Piper poručio je kako ovaj događaj neće narušiti dobre odnose. "Mislim da tih par huligančića nije uspjelo da pokvari atmosferu i utisak prijateljstva, bratskog zagrljaja ova dva karate saveza", kazao je Piper.

Takmičenje, koje je okupilo 1.700 učesnika iz 13 zemalja, nastavljeno je u sportskom duhu, a situaciju je komentarisala i riječka gradonačelnica Iva Rinčić.

"Rijeku želimo da vidimo i Rijeka jeste grad prije svega zajedništva i tolerancije. Na jučerašnji, da tako kažem, pokušaj incidenta u saradnji smo s nadležnim službama. I moram istaći da se zapravo ništa nije dogodilo, niti u fizičkom, niti verbalnom, niti u smislu uništavanja imovine. Ali isto tako treba da budemo svjesni da se nalazimo u ozbiljnom političkom trenutku i pozivam sve da sjednu za sto i da probleme rješavamo na drugačije načine. Rijeka svakako neće tolerisati nasilje i vjerujem da ćemo se oduprijeti bilo kakvim implikacijama toga", poručila je Rinčić.

