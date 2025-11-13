Arinu Sabalenku pitali kada će postati majka: Bjeloruskinja otkrila kada prekida karijeru

Bjeloruskinja želi da postane majka, ali i dalje nije spremna na veliki korak.

Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka ima dugogodišnju vezu sa poznatim biznismenom Jorgosom Franuglisom i sve češće dobija pitanja kada će stati na "ludi kamen". Ono što je za Bjeloruskinju važnije je kada će odlučiti da postane majka, pošto će to značiti prekid njene karijere. Ovog trenutka je dominantna na WTA turu i želi da to prolongira još nekoliko godina.

U nedavnom intervjuu je priznala svoju želju da postane majka i planira to u periodu od pet godina. Ipak, to ne znači da će se penzionisati 2030. godine jer je u prošlosti već govorila o želji da se vrati na teren čak i nakon što postane majka.

"Sa 18 godina sam mislila da ću sa 25 osvojiti sve što želim. Da ću sa 25 roditi bebu, vratiti se na teren i nastaviti da igram. Sa 25 sam razmišljala da ću dati sebi još dvije tri godine vremena. Sada razmišljam da želim da imam porodicu u narednih pet godina, pokušala bih da se vratim, ali naravno to zavisi od mnogih faktora. Mnogo volim djecu i voljela bih da ih imam, ali trenutno mi to nije prioritet", rekla je Sabalenka.

5 more years of Sabalenka??!! She says she would like to have a baby , but right now her career is her priority "I just want to achieve my full potential in my sport and see how far I can go, I'd probably like to try starting a family in about five years"pic.twitter.com/LxOMGudA4h — Liviefromparis ‍♀️ (@Livieparis2024)November 12, 2025

Ko je Jorgos Frangulis?

Biznismen grčkog porijekla je nedavno postao poslovni partner sa Novakom Đokovićem kada su uložili novac u francuski fudbalski klub Le Man. Jorgos je postao vjerni pratilac prve teniserke svijeta na svim turnirima, ali nije uvijek biti lako u boksu. Kada je upitan šta je ono u čemu najviše uživa, bio je i više nego jasan.

"Definitivno Arina - ona ​​je ono u čemu najviše uživam! Najteži dio je biti u boksu. To je jedna od najstresnijih situacija koje sam ikada doživio. Sjedenje u boksu tokom teških mečeva je ubjedljivo najteži dio. Nikada ništa ne govorim tokom mečeva. Trudim se da ne pokazujem previše emocija, jer Arina sve primjećuje - šta svi rade u boksu", rekao je Brazilac.

Šta kada Arina izgubi? "Samo aplaudiram što glasnije mogu i volim da učinim osjeća podržano. Za mene, najvažniji dio dolazi poslije - da se uvjerim da se ona generalno dobro osjeća kada se meč završi", zaključio je Frangulis.