Da li je novi najpopularniji sport počeo da propada? Stigle zabrinjavajuće vijesti i podigle buru

Padel je postao jedan od najpopularnijih sportova, posebno za rekreativce, ali je u Švedskoj sve krenulo nizbrdo. Da li će tako biti i sa drugim zemljama?

Fudbal, košarka, tenis i mnogi od najpopularnijih sportova prate se svuda u svijetu, ali se u posljednje vrijeme pojavio i jedan novi sport. U pitanju je padel, sport koji je "eksplodirao" i postaje sve popularniji. Igra se i rekreativno i profesionalno. Međutim, nije svuda ista situacija pošto je u Švedskoj taj sport u velikom padu.

Prema informacijama koje stižu iz Švedske veliki broj terena se zatvara jer interesovanje opada i jednostavno ne "cvjeta" više kao nekada. U pitanju je jedna od zemalja koja je gradila terene brže od drugih, shvatili su da je potražnja velika, ali se situacija naglo promijenila i od krcatih terena i problema sa zakazivanjem termina došlo se do zatvaranja terena.

Prije pet godina u Švedskoj je padel bio smatran za "zlatni sport". Mnoge poznate ličnosti počele su sa investiranjem, među njima i Zlatan Ibrahimović koji je napravio svoje terene. Velike svote novca su uložene u pravljenje terena.

Zašto je došlo do problema? Kako se navodi, kako je interesovanje počelo da opada, cijene termina ostale su iste. Ljudi su željeli da vrate uloženo u sve te terene, držali su iste cijene termina i sve je otišlo nizbrdo.

Kolaps ili samo greška?

Informacije koje su stigle iz Švedske izazvale su polemiku na društvenim mrežama. Pojedinci smatraju da je u pitanju samo greška i da su napravili previše terena i da je sve to bilo finansijski neisplativo. Posebno tereni koji su bili izgrađeni u nekim manjim mjestima za sport koji nije toliko jeftin za održavanje.

Drugi smatraju da je to samo sport koji je napravio "bum" i da je pad neizbježan i da će isto da se dešava i u drugim zemljama. Kakvo je vaše mišljenje o ovoj situaciji? Da li je padel krenuo nizbrdo kao sport ili je samo u pitanju greška?

