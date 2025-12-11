logo
Izbačen iz tenisa na 20 godina: Namještao svoje i tuđe mečeve, konačno je pao vođa

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Oštra kazna za francuskog tenisera Kventana Folioa koji može da razmišlja o drugoj karijeri.

Kventan Folio izbačen iz tenisa na 20 godina Izvor: YouTube/Tennis Stars

Francuski teniser Kventan Folio suspendovan je na čak 20 godina iz ovog sporta zbog korupcije i namještanja mečeva, zvanično je saopštila Međunarodna agencija za integritet u tenisu (ITIA).

Uz to, Kventan Folio mora da plati kaznu od 70 hiljada dolara, dok je obavezan i da vrati sav novac koji je stekao na ilegalan način, što je više od 44 hiljade dolara.


Utvrđeno je da je Folio bio ključna figura u namještanju teniskih mečeva u prethodnih nekoliko godina i šesti je igrač koji je sankcionisan nakon sljedećih kolega i saučesnika u ovom nečasnom poduhvatu: Džejmi Flojd-Anžel, Pol Valseki, Lik Fomba, Likas Buke i Enco Rimoli.

Njegov najbolji plasman u karijeri je inače 488. mjesto (u avgustu 2022. godine) i negirao je 30 optužbi koje su mu stavljene na teret sa 11 teniskih mečeva između 2022. i 2024. godine, od čega je osam sam igrao.

U pitanju su optužbe za namještanje konačnog ishoda mečeva, primanje novca da "ne pruži maksimum" zbog nečije tuđe opklade, potom nuđenje novca drugim igračima radi namještanja, davanje insajderskih informacija, udruživanje radi korupcije, kao i odbijanje saradnje sa istražiteljima i uništavanje dokaza.

Potvrđeno je inače 27 od 30 optužbi, iz 10 od 11 mečeva, a tri optužbe (davanje insajderskih informacija, neprijavljivanje koruptivnog pristupa i nameštanje ishoda meča) koje su se odnosile na dubl meč iz januara 2024. godine, odbačene su.

Uprkos tome Folio je suspendovan do 16. maja 2044. godine i to pod uslovom da plati sve preostale kazne. Preciznije, njegova teniska karijera gotova je i prije nego što je počela, tako da je vrijeme da razmišlja o drugom poslu, što dalje od tenisa u kome je zabranjen.

Tagovi

Tenis

Komentari 0

