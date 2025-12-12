logo
"Izgleda da neću moći na Australijan open": Rafael Nadal operisan zbog dugogodišnjeg problema

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Nekadašnji španski teniser Rafael Nadal operisan je zbog problema koji ga dugo muče, a stigao je i da se našali uz fotografiju iz bolnice.

Rafael Nadal operisao ruku Izvor: X/RafaelNadal/printscreen

Nekadašnji španski teniser, svojevremeno najbolji igrač planete i rekorder po broju grend slem titula, Rafael Nadal operisan je zbog hroničnih bolova sa kojima je živio posljednjih godina. Nadal je operisan u četvrtak zbog teškog osteoartritisa u trapeziometakarpalnom zglobu desne šake, saopštio je medicinski tim koji o njemu vodi brigu.

Nakon duge pauze koju je napravio poslije prekida igračke karijere, Rafael Nadal se prije nekoliko nedjelja vratio treninzima i odmah "aktivirao" bol koji ga je mučio i ranije u karijeri. Odlučio je da se podvrgne operaciji, a uz fotografiju iz bolnice se našalio da neće moći da nastupi na Australijan openu koji se igra za nekoliko nedjelja.

Naravno, igranje Australijan opena nije ni bilo opcija za Španca, koji je već teniski penzioner i koji se neće vraćati u društvo najboljih igrača planete. Finiš njegove karijere pokazao je da više ne može da igra protiv najboljih. Podsjećamo, Novak Đoković ga je na Olimpijskim igrama u Parizu veoma lako pobijedio na šljaci koja mu je omiljena podloga i na terenima Rolan Garosa koji su mu praktično druga kuća.

Posljednji meč u karijeri Rafael Nadal igrao je na završnom turniru Dejvis kupa 2024. godine, a u planu za 2026. godinu imao je više egzibicionih turnira. Da li će biti spreman za njih ostaje da se vidi, pošto je imao veoma ozbiljnu operaciju i sada će morati da pauzira.

