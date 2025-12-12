"Izgleda da neću moći na Australijan open": Rafael Nadal operisan zbog dugogodišnjeg problema

Nekadašnji španski teniser Rafael Nadal operisan je zbog problema koji ga dugo muče, a stigao je i da se našali uz fotografiju iz bolnice.



Nekadašnji španski teniser, svojevremeno najbolji igrač planete i rekorder po broju grend slem titula, Rafael Nadal operisan je zbog hroničnih bolova sa kojima je živio posljednjih godina. Nadal je operisan u četvrtak zbog teškog osteoartritisa u trapeziometakarpalnom zglobu desne šake, saopštio je medicinski tim koji o njemu vodi brigu.

Nakon duge pauze koju je napravio poslije prekida igračke karijere, Rafael Nadal se prije nekoliko nedjelja vratio treninzima i odmah "aktivirao" bol koji ga je mučio i ranije u karijeri. Odlučio je da se podvrgne operaciji, a uz fotografiju iz bolnice se našalio da neće moći da nastupi na Australijan openu koji se igra za nekoliko nedjelja.

Me parece que no podré jugar el@australianopenen enero



He tenido que someterme a una intervención en la mano por un problema que venía arrastrando desde hace mucho tiempo, ¡pero espero estar bien pronto!



Looks like I won’t be able to play the@AustralianOpen2026



I…pic.twitter.com/XIizIdOtOl — Rafa Nadal (@RafaelNadal)December 12, 2025

Naravno, igranje Australijan opena nije ni bilo opcija za Španca, koji je već teniski penzioner i koji se neće vraćati u društvo najboljih igrača planete. Finiš njegove karijere pokazao je da više ne može da igra protiv najboljih. Podsjećamo, Novak Đoković ga je na Olimpijskim igrama u Parizu veoma lako pobijedio na šljaci koja mu je omiljena podloga i na terenima Rolan Garosa koji su mu praktično druga kuća.

Posljednji meč u karijeri Rafael Nadal igrao je na završnom turniru Dejvis kupa 2024. godine, a u planu za 2026. godinu imao je više egzibicionih turnira. Da li će biti spreman za njih ostaje da se vidi, pošto je imao veoma ozbiljnu operaciju i sada će morati da pauzira.