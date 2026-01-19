Aleksandra je popularnija od Sinera: Ko je djevojka zbog koje je nastala ludnica na Australijan openu?

Aleksandra Eala izazvala je potpuni haos na Australijan openu, ogroman broj navijača došao je sa Filipina da bi je gledao. Na njihovu žalost, ispala je u prvom kolu.

Izvor: Profimedia/DAVID GRAY/AFP/X/BlairHenley

Aleksandra Eala je popularnija od Janika Sinera, bar na Australijan openu. Zbog filipinske teniserke nastala je potpuna ludnica na prvom grend slemu sezone. Ogroman broj filipinskih navijača došao je iz raznih dijelova Australije da bi je podržao i napravili su pravu "reku", svi su htjeli da je gledaju. Organizatori su kasno shvatili da su napravili grešku time što su je stavili na teren broj šest.

Nažalost, ni ona ni njeni fanovi neće ovo pamtiti po lijepom. Zašto? Zato što je ispala već na startu. Izgubila je od Amerikanke Alisije Parks i to tako što je ubjedljivo dobila prvi set - 0:6, 6:3, 6:2.

I think it’s safe to say Alexandra Eala is well liked and well followed. And that she won’t be on a smaller, outside court at her next slam app. Filipinos from Melbourne, Sydney, Canberra and beyond here to see the 20yo. People have queued for hours just to view from the walkwaypic.twitter.com/NhqKhT5XVF — Willis. (@willisbennett11)January 19, 2026

Potpuno se "ugasila" poslije osvojenog prvog seta. Ali, ako ništa drugo možda joj sve ovo bude podstrek za nastavak sezone, posebno zbog podrške koju je imala. Snimci koji stižu iz Australije pokazuju "milion" navijača koji su došli da budu uz nju.

Šta je Aleksandra rekla?

Queue hallucinante pour accéder au court n°6. La raison ? La Philippine Alexandra Eala y disputera tout à l'heure son premier tour de l'Open d'Australie.pic.twitter.com/98PLwYcWYM — Quentin Moynet (@QuentinMoynet)January 19, 2026

Priznala je Eala poslije poraza da joj je sve to teško palo, posebno zbog dobijenog prvog seta. Ali, da joj je mnogo značilo to što je imala ogromnu podršku na terenu broj šest.

"Bilo je prelijepo zaista, to je jedna od stvari koja može malo da ublaži ovaj poraz. To što znam da je toliko ljudi navijalo za mene. Alisija je igrala odličan meč i nadam se da će podrška da se nastavi i sa porazima, kao što je bilo sa pobjedama. To što su svi došli i stisli se na tom terenu da bi ušli i navijali, osjetila sam njihovu ljubav i zahvalna sam", objasnila je Aleksandra na konferenciji za medije.

This crowd outside Eala’s courtpic.twitter.com/iUIv7GDeLl — Blair Henley (@BlairHenley)January 19, 2026

Privlači sve veću pažnju i nije joj toliko jednostavno da se navikne na sve to.

"Sve ovo je proces i za mene. Bilo je nekih elemenata koji su možda bili previše za mene u nekom momentu, posebno tokom treninga. Nisam očekivala da će toliko ljudi da bude tu, ali je sve ovo i proces učenja. Još uvijek sam mlada, imam 20 godina i učim, zahvalna sam na svemu.

Ko je Aleksandra Eala?

“The Rafa Nadal Academy has been my home for the past 7 yrs. My family shd take credit for the foundation that they laid out before they sent me there. But of course, the academy was able to build on that foundation in such a way that I’m able to be where I am now.”



—Alex Ealapic.twitter.com/0Imfscpv3p — Madel Suravilla (@madel_suravilla)March 26, 2025

Aleksandra Eala rođena je 23. maja 2005. godine na Filipinima. Profesionalno je tenisom počela da se bavi u martu 2020. godine i najbolji rezultat do sada joj je drugo kolo US opena. Trenutno je 49. teniserka svijeta što joj je i najbolji plasman u dosadašnjem dijelu karijere.

Detalj po kom je takođe poznata je i taj što je završila akademiju Rafe Nadala u Manakoru. Objavila je i fotku sa Rafom jednom prilikom, a Nadal joj je na društvenim mrežama čestitao kada je osvojila prvu ITF titulu 2021. godine.