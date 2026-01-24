logo
Najluđi udarac u istoriji tenisa: Potez sa Australijan opena prkosi svim zakonima fizike

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Udarac Valentina Vašeroa prkosi svim zakonima fizike, nevjerovatno je šta je uspio da izvede na Australijan openu

Izvor: Printscreen/X/Australian open

Na Australijan openu vidjeli smo najluđi udarac u istoriji tenisa. Potez koji je izveo Valentin Vašero prkosi svim zakonima fizike. Prosto je nevjerovatno kako je uspio da izvede ovako nešto. Poklopio je lopticu tako savršeno da je završila u terenu iz skoro nemoguće pozicije, sa toliko felša...

Sve to izveo je iz riterna i to protiv Bena Šeltona koji je poznat po sjajnom servisu. Udario je savršen forhend, pa je snimak tog udarca ekspresno postao viralan na društvenim mrežama. Ni sam nije mogao da vjeruje kako mu je to pošlo za rukom. Doduše, izgubio je taj poen, ali će se još dugo vrtjeti... "Kakva je ovo magija?", napisali su na zvaničnom kanalu prvog grend slema sezone.

Mnoge je ovakvo kretanje loptice podsjetilo na čuveni slobodan udarac koji je Roberto Karlos izveo u dresu Brazila protiv Francuske kada je lopta imala sličan felš.

Da se vratimo na tenis, Šelton je pobijedio, prošao dalje i igraće protiv Kaspera Ruda u osmini finala.

Tagovi

Tenis Australijan open Valentin Vašero

