Karlos Alkaraz osvojio karijerni slem, Novak Đoković ima tri, Rafael Nadal dva

Španski teniser Karlos Alkaraz je sa samo 22 godine stigao do nevjerovatnog dostignuća.

Izvor: IZHAR KHAN / AFP / Profimedia

Španac Karlos Alkaraz postao je najmlađi teniser u istoriji koji je osvojio karijerni slem. Prvi teniser svijeta je pobjedom u finalu Australijan Opena protiv Novaka Đokovića stigao do jedinog trofeja koji mu je falio, a pitanje je vremena kada će ponoviti Đokovićev i Nadalov podvig.

Srbin i Španac su jedini u istoriji koji su uspjeli da ostvare karijerni slem više puta - Đoković tri puta i Nadal dva. Obojica su to postigli u poznim godinama, Rafa sa 35, Novak sa 34. Čini se da će Alkaraz ubrzo ugroziti i ovo dostignuće teniskih velikana, a za to će imati čak 11 godina.

Sada je Karlos Alkaraz udaljen samo jednu titulu od rezultata koji je jedan od najvećih ikada u bijelom sportu. Španac treba samo da osvoji Australijan Open naredne godine i postane najmlađi igrač koji je ostvario dvostruki karijerni slem.

Karlos je usput stigao i legendarnog Bjorna Borga (7) po broju osvojenih titula od svih igrača mlađih od 23 godine u Open eri. Nema sumnje da ćemo u narednim godinama gledati dominaciju Alkaraza i Sinera, ukoliko neko od nove generacije ne uspije da im se umiješa rivalstvo, poput Novaka Đokovića koji je prekinuo eru Rafaela Nadala i Rodžera Federera.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:37 Novak Đoković čestita Karlosu Alkarazu Izvor: Eurosport Izvor: Eurosport

(MONDO)