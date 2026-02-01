logo
Karlos Alkaraz osvojio karijerni slem, Novak Đoković ima tri, Rafael Nadal dva

Karlos Alkaraz osvojio karijerni slem, Novak Đoković ima tri, Rafael Nadal dva

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Španski teniser Karlos Alkaraz je sa samo 22 godine stigao do nevjerovatnog dostignuća.

karlos alkaraz ima 11 godina da obori djokovicev rekord Izvor: IZHAR KHAN / AFP / Profimedia

Španac Karlos Alkaraz postao je najmlađi teniser u istoriji koji je osvojio karijerni slem. Prvi teniser svijeta je pobjedom u finalu Australijan Opena protiv Novaka Đokovića stigao do jedinog trofeja koji mu je falio, a pitanje je vremena kada će ponoviti Đokovićev i Nadalov podvig.

Srbin i Španac su jedini u istoriji koji su uspjeli da ostvare karijerni slem više puta - Đoković tri puta i Nadal dva. Obojica su to postigli u poznim godinama, Rafa sa 35, Novak sa 34. Čini se da će Alkaraz ubrzo ugroziti i ovo dostignuće teniskih velikana, a za to će imati čak 11 godina.

Sada je Karlos Alkaraz udaljen samo jednu titulu od rezultata koji je jedan od najvećih ikada u bijelom sportu. Španac treba samo da osvoji Australijan Open naredne godine i postane najmlađi igrač koji je ostvario dvostruki karijerni slem. 

Karlos je usput stigao i legendarnog Bjorna Borga (7) po broju osvojenih titula od svih igrača mlađih od 23 godine u Open eri. Nema sumnje da ćemo u narednim godinama gledati dominaciju Alkaraza i Sinera, ukoliko neko od nove generacije ne uspije da im se umiješa rivalstvo, poput Novaka Đokovića koji je prekinuo eru Rafaela Nadala i Rodžera Federera.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:37
Novak Đoković čestita Karlosu Alkarazu
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

(MONDO)

