Srpski golman prelazi u petostrukog prvaka Evrope: Vladimir Cupara prvi put u Bundesligi

Vladimir Cupara će od naredne sezone nositi dres Gumersbaha.

Vladimir Cupara je dogovorio sjajan transfer. Golman reprezentacije Srbije prvi put će zaigrati u najjačoj ligi svijeta i nastupaće naredne sezone u Bundesligi kao čuvar mreže velikog Gumersbaha.

Tražio je rješenje velikan iz Njemačke za poziciju golmana pošto Dominik Kuzmanović na kraju sezone napušta ekipu i pojačaće aktuelnog prvaka Evrope Magdeburg. Cupara tu dolazi iz Dinama iz Bukurešta, a za minutažu će se boriti sa Dancem Bertramom Oblingom.

Počeo je u Voždovcu da igra rukomet Cipara, zatim je nastupao za Crvenu zvezdu, pa za Ademar Leon, Kjelce, Vesprem i Dinamo. Za njega su se raspitivali i Lajpcig i Erlangen, ali je odabran da ide u Sjevernu Vestfaliju gdje će igrait sa Crnogorcem Milošem Vujovićem i Slovencima Tilenom Kodrinom i Kristijanom Horženom.

Velikan koji želi povratak na vrh

Trenutno je Gumersbah šesti na tabeli, ali želi da se vrati u vrh. Planiraju da dovedu Aleksa Dušebajeva pošto će po svoj prilici Julijan Kester preći u redove Kila. Gumersbah ima 12 titula u Bundesligi, ali posljednju davne 1991. godine, Osvojio je ovaj klub i pet Liga šampiona, ali sve između 1967. i 1983. godine. Posljednji veliki trofej im je EHF kup iz 2009.

Nije Cupara prvi Srbin, za Gumersbah su igrali Momir Ilić, Aleksandar Stanojević i mnogi velikani srpskog rukometa. Na klupi ovog tima sjedi najbolji strijelac u istoriji sporta Islanđanin Gudjon Valur Sigurdson koji je dao 1.879 golova za Island u karijeri.

Tako će oba golmana srpskog nacionalnog tima promijeniti sredinu pošto je i Dejan Milosavljev završio transfer. On poslije osam godina u Fihseu iz Berlina sa kojim je osvojio Bundesligu i igrao finale Lige šampiona prelazi u poljski Kjelce.

