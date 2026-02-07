Greg Rusedski, nekadašnji britanski teniser: "Novak Đoković je GOAT, Karlos Alkaraz mu nije ni blizu"

Greg Rusedski kaže da je još rano porediti Karlosa Alkaraza sa članovima velike trojke i nema dilemu ko je najbolji svih vremena.

Španski teniser Karlos Alkaraz osvojio karijerni slem i postao najmlađi igrač u istoriji kome je to pošlo za rukom. On je u finalu pobijedio Novaka Đokovića, a mnogi teniski stručnjaci su požurili da ga porede sa "velikom trojkom". Tome se usprotivio nekadašnji britanski as Greg Rusedski.

On vjeruje da aktuelni svjetski broj jedan još uvijek ima mnogo toga da dokaže na terenu da bi se mjerio sa velikanima "bijelog sporta".

"Po mom mišljenju, to je smiješno. Osvojio je sedam grend slemova, na dobrom je putu, ali još uvijek ima posla da bi dostigao 20 ili više. Đoković ima 24, Nadal 22, a Federer 20. Postoji ogromna razlika. Morao bi da osvoji svaki grend slem ove godine da bi dostigao 10", rekao je Rusedski i dodao:

"Čak i ako ove godine osvoji 10 grend slem titula i dalje bi mu bile potrebne dvije i po godine da ih sve osvoji i stigne do 20, tako da je malo prerano da ga sada uključimo u debatu o grend slem titulama. Morate da se definišete na osnovu nečega. Brojke, dugovječnost, era u kojoj ste igrali... Pogledajte Novakovu istoriju. Zato ga smatram najvećim svih vremena."

Zašto je Đoković neponovljiv i definitvno zaslužuje GOAT titulu? "Stigao je na teren sa Endijem Marejem kada su Federer i Nadal dominirali. Suprotstavio se toj generaciji i rekao im da će se takmičiti protiv njih direktno i deceniju je dominirao sportom. Brojke ne lažu", zaključio je.

Šta je rekao Muratoglu?

Patrik Muratoglu

"To što je Đoković dobio Sinera u Melburnu ne znači da je 'velika trojka' bolja od Janika i Karlosa", izgovorio je Muratoglu, a potom je sve morao dodatno da pojasni kada se digla velika bura zbog njegove sporne izjave:

"Dozvolite mi da objasnim. Uzimate jedan meč i iz toga izvlačite zaključke. Sjetite se da je Janik dobio Novaka u prethodnih pet mečeva. Jedan meč me neće natjerati da promijenim mišljenje o onome što gledam u posljednje dvije-tri godine. Siner se kreće brže, jače udara, udara lopticu u penjanju i bolje servira od Novaka. Đoković je mentalno najjači u istoriji i to je u ovom meču napravilo razliku. To je ono što je obilježilo njegovu cijelu karijeru. Janik je osvojio čak 12 poena više, ali je Novak uzeo one najvažnije", poručio je Muratoglu.

