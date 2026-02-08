Prije 17 godina je u napadu u diskoteci poginuo rukometaš Marijan Kozma, a život je pokušao da mu spasi Žarko Šešum...

Izvor: MN Press/Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Na današnji dan, prije 17 godina, rukometaš Marijan Kozma (26) je izgubio život u Mađarskoj. Rumunski igrač, koji je tada igrao za Vesprem, bio je u jednoj diskoteci. Zajedno sa njim bili su Srbin Žarko Šešum i Hrvat Ivan Pešić. Svi oni bili su dio zastrašujućeg napada koji se dogodio tada.

Sve to dogodilo se 2009. godine kada je Kozma nožem uboden direktno u srce, Pešić u leđa, dok je Šešum prošao sa frakturom jagodične kosti i morao je na operaciju. Upravo je srpski igrač bio blizu Marijana, pokušao je da mu spasi život, da pomogne, baš kao i Pešić i u svemu tome njih dvojica bili su žrtve napada.

Vidi opis Žarko je tog dana za dlaku izbjegao smrt: Marijana uboli nožem u srce, a Ivan ostao bez bubrega Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: ISTVAN VOROS / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Tada su mediji pisali da se grupa rukometaša Vesprema okupila da proslavi to što je jedan od njih postao otac i haos je nastao kada je navodno Kozma zaplesao sa djevojkom jednog od napadača i da je to pokrenulo haos. Policija je u narednim danima ekspresno privela petoricu osumnjičenih za taj napad.

Poslije svega toga pojavile su se nove verzije razloga napada, od toga da su to bili ljudi koji su tražili "reket" vlasniku diskoteke, pa da su rukometaši branili konobaricu koju su oni napali, pa su se onda pojavili kontradiktorni podaci o tome da je policija došla tek poslije 15 minuta, iako su oni tvrdili da su došli poslije sedam. Tada su i javno objavljeni snimci ubistva što je dovelo do toga da se javi još ljudi i da daju izjave o tome šta se dogodilo.

"Moj život nikad više neće biti isti"

Vidi opis Žarko je tog dana za dlaku izbjegao smrt: Marijana uboli nožem u srce, a Ivan ostao bez bubrega Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Žarko Šešum je poslije operacije i vremena provedenih u bolnici pričao o tom kobnom događaju i koliko ga je sve to potreslo.

"Moj život nikad više neće biti isti, ta tragedija sve je promijenila. Ipak, uspjeli smo nekako da se vratimo koliko-toliko u normalu, da radimo, igramo mečeve, da se trudimo da sve izgleda normalno, ali neke stvari nikada nećemo moći da zaboravimo. Ne mogu da se osjećam prijatno i da uživam u svom poslu u gradu u kom sam jedva preživio i doživio pravu traumu", rekao je Šešum tada.

Pešić ostao bez bubrega

Izvor: Damir Krajac / CROPIX / imago sportfotodienst / Profimedia

Zbog ubodnih rana Ivan Pešić je hitno prebačen tada u bolnicu gde mu je odstranjen jedan bubreg. Hrvatski golman vratio se na teren i uspio je da nastavi da se bavi sportom koji voli.

"Nastradao sam ni kriv ni dužan, samo sam htio da pomognem. Sagnuo sam se i dobio nož u leđa. Kada sam saznao da sam ostao bez bubrega, prvo sam pomislio na Ivana Klasnića", rekao je Pešić tada.

Zanimljivo je i da mu je život spasio srpski rukometaš Uroš Vilovski koji se nalazio u toj diskoteci, ostao je priseban i pješke ga odnio do obližnje bolnice gdje ga je obilazio i pomogao mu da dobije pravu njegu tada.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:14 David Mandić, povreda Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

(MONDO, Nemanja Stanojčić)