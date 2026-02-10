Promjena na klupi Srbije: Legendarna srpska rukometašica naslijedila Španca

Sandra Kolaković je nova selektorka rukometašica Srbije, odlučeno je u utorak na sjednici Upravnog odbora Rukometnog saveza Srbije.

Najprije je Rukometni savez Srbije prekinuo saradnju sa dosadašnjim selektorom Hozeom Ignasioom Prades poslije sporazumnog raskida ugovora.

Jedna od najznačajnijih srpskih igračima se tako vratila na čelo reprezentacije Srbije poslije 20 godina. Tada je 2006. godine s najmlađim timom Srbije, a bez devet najboljih rukometašica, odvela ekipu na Evropsko prvenstvo.

"Povratak na mjesto selektora nakon 20 godina za mene predstavlja veliku čast, ali i duboko lično zadovoljstvo. Moj prvi mandat bio je obilježen izuzetno teškim okolnostima - velikim brojem povreda, odlascima nosilaca igre i nastupom veoma mladog i neiskusnog sastava na velikom takmičenju. To iskustvo je bilo teško, ali me je profesionalno ojačalo i mnogo naučilo. Danas se vraćam sa mnogo više iskustva i jasnijom vizijom kako želim da gradimo reprezentaciju. Posebno sam srećna jer u stručnom štabu imam vrhunske stručnjake, ljude koji su majstori svog posla, i vjerujem da će timski rad biti naša velika snaga. Takođe, veoma je važno što u savezu postoji razumijevanje da su kontinuitet, kvalitetan rad i strpljenje ključni da bismo se vratili u sam vrh rukometa", izjavila je Kolaković nakon imenovanja, a prenio sajt Saveza.

Kao igračica sa reprezentacijom SR Jugoslavije je osvojila bronzu na Svjetskom prvenstvu 2001. godine u Italije, a u klupskoj karijeri je branila boje Medicinara, Voždovca, Budućnosti iz Podgorice i ljubljanskog Krima, s kojim je osvojila i Ligu šampiona.

