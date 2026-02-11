logo
Franjo Fon Almen za 120 sati osvojio tri zlatne medalje na ZOI

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Marko Odermat nije uspio da opravda ulogu glavnog favorita.

franjo fon almen osvojio trece olimpijsko zlato Izvor: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Švajcarac Franjo Fon Almen osvojio je treću zlatnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i tako ispisao istoriji zimskih sportova. Ovog puta je završio kao prvi u super-džiju, nakon što je slavio u spustu i u ekipnoj muškoj kombinaciji. Iako nije bio prvi favorit, vrijeme od 1:25,32 donelo mu je novo najsjajnije odličje.

Fon Almen je tako postao treći skijaš u istoriji sa tri zlata na istim Olimpijskim igrama. Još samo dvojica spotista su to uspjela - Austrijanac Toni Zajler 1956. u Kortini i Francuz Žan Klod Kili 1968. u Grenoblu.

Drugo mjesto osvojio je Amerikanac Rajan Kohrejn, dok je Marko Odermat, glavni favorit za završio na trećoj poziciji. Za pobjednikom je kasnio 28 stotinki i vidno razočaran završio takmičenje. Iako mu je ovo drugo odličje na Igrama, još uvijek se nije popeo na najviše pobjedničko postolje, a ovo mu je bila najbolja šansa jer već godinama dominira u ovoj disciplini.

Fon Almen ima samo 24 godine i praktično je na početku karijere, za samo pet dana je osvojio tri medalje i vjerovatno ćemo dugo čekati dok neko ne ponovi ovaj podvig.

